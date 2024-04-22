За тиждень ДТЕК повернув світло 107 тис. сімей, що були без електроенергії через обстріли

ДТЕК оперативно відновив електропостачання і повернув світло всім споживачам

За тиждень енергетики заживили оселі 107 тис. родин, які були без світла через бойові дії, – ДТЕК

З 15 по 21 квітня енергетики ДТЕК відновили електропостачання 89 населених пунктів та повернули світло в оселі 106,7 тис. родин Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, знеструмлених через постійні ворожі обстріли. Про це повідомляють у ДТЕК.

Зоною найбільш активних боєзіткнень залишається Донеччина. Область піддається постійним обстрілам, які щоденно продовжують руйнувати мережі та підстанції.

Минулого тижня енергетикам вдалося повернути електрику в оселі 68,9 тисячі родин цього прифронтового регіону. Водночас ворог посилив обстріли на Дніпропетровщині, зокрема на півдні області.

Тут за тиждень ремонтним бригадам ДТЕК вдалося відновити низку пошкоджень мереж та повернути світло для 36,2 тис. родин. Також на вихідних чергового обстрілу зазнала Одещина, під час якого було пошкоджено лінії електропередачі та знеструмлено 1,4 тисячі родин.

ДТЕК оперативно відновив електропостачання і повернув світло всім споживачам. Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження.

Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, за три місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 1,9 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.