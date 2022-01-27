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    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)

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    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    фото: kmu.gov.ua

    Шмигаль подякував Європейському Союзу та країнам G7 за надану Україні політичну, фінансову й військову підтримку

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн Великої сімки та Євросоюзу у четвер, 27 січня, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

    «В умовах міжнародної напруги ми сьогодні відчуваємо підтримку багатьох країн. Вдячні урядам ваших держав за зусилля, спрямовані на підтримку реформ та демократичних інституцій. Посилення обороноздатності України та підвищення економічної стабільності – найкраща відповідь на дії країни-агресора», – зазначив Денис Шмигаль.

    Шмигаль подякував послам за зусилля, спрямовані на підтримку реформ та демократичних інституцій.

    Прем'єр зазначив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ у рамках програм підтримки впровадження реформ та направити запит до Фонду щодо створення нової програми.

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    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)
    фото: kmu.gov.ua

    Також Шмигаль наголосив, що Україна готова невідкладно розпочати консультації з ЄС щодо створення нової програми макрофінансової допомоги.

    «Виразно розуміємо важливість постійного впровадження курсу реформ в Україні. Ми послідовно виконували всі взяті на себе зобов'язання, і продовжуватимемо цю роботу», – наголосив прем'єр.

    Нагадаємо, українські спецслужби розробили план на випадок путінського вторгнення.

    До слова, Російська Федерація може атакувати українську територію з усіх сторін, у тім числі і з Придністров’я.

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    Теги: ЄС МВФ Берлін Денис Шмигаль
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    Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та країн G7 (фото)