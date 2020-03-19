Поліція Київщини нагадала шість пунктів заборони на час карантину



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Правоохоронці просять повідомляти про порушення умов карантину

Поліцейські Київської області проводять заходи, щоб не допустити розповсюдження небезпечної інфекції, і вкотре звертається до громадян з порозумінням та відповідальністю віднестися до таких кардинальних, але дуже необхідних обмежень.

Усі поліцейські заходи спрямовані на профілактику поширення коронавірусної інфекції на території області, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Однак, якщо громадяни будуть свідомо порушувати епідрежим, карантинні заходи, своїми діями наражати інших на небезпеку, тоді ми будемо діяти рішуче і в рамках закону. Винні понесуть відповідальність», - попередили правоохоронці.

Також поліція попереджає тих, хто розповсюджує фейки – за це передбачена адміністративна відповідальність.

Поліція закликає людей до співпраці: «Шановні громадяни! Якщо Вам відомі випадки порушення умов карантину, телефонуйте на спецлінію 102. Анонімність гарантується! Поліція реагуватиме не всі повідомлення без виключень».

Нагадаємо, 18 березня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації було вирішено тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації.

Станом на вечір 18 березня, кількість хворих на новий коронавірус Covid-19 в Україні зросла до 16.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 16 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька область (10 випадків), Житомирська (один), Київська (два), Донецька (один) та м. Київ (два).