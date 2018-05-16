Комітет Європарламенту підтримав надання Україні 1 млрд євро

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Європарламентарі проголосували за надання макрофінансової допомоги для України

Комітет додав поправку щодо необхідності оновлення складу Центрвиборчкому

Комітет з питань закордонних справ Європейського парламенту проголосував за надання макрофінансової допомоги Україні. Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.



«Комітет з питань закордонних справ Європарламенту проголосував за надання макрофінансової допомоги для України, але додав поправку, що склад Центральної виборчої комісії України відображає політичний баланс, який представляє всі відповідні політичні сили, особливо ті, які представлені в Раді», - написав Йозвяк.

the EP's foreign affairs committee voted in favour of a new MFA for #Ukraine but added the amendment that "the composition of the Central Election Commission of Ukraine reflects a political balance representing all relevant political forces, notably those represented in the Rada" — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 16 травня 2018 р.

Як повідомлялося, в березні Єврокомісія офіційно запустила процедуру виділення Україні 1 млрд євро фіндопомоги.

Напередодні представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Рада планує розглянути питання оновлення складу ЦВК вже в цей четвер, 17 травня.

Як повідомлялось раніше, комітет Ради рекомендує підтримати усіх кандидатів до ЦВК, яких пропонує президент.

Нагадаємо, 5 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на нових членів Центральної виборчої комісії.

Як відомо, 23 січня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

24 січня список оновився – до нього додали 14-го кандидата, від фракції «Народний фронт».

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