«Ковідна тисяча»: хто та коли зможе витратити гроші на оплату комуналки

Програму єПідтримка збираються розширити вже з лютого

Із 24 січня «єПідтримка» розширила послуги, і тепер українці від 60 років за «ковідну тисячу» можуть придбати не лише квиток у кіно, театр, потяг чи абонемент у спортзал, а й необхідні ліки. А з лютого 2022 року люди поважного віку зможуть використати гроші, отримані за вакцинацію, на оплату комунальних послуг.

Однак, раніше повідомлялося, що тисячу за вакцинацію на оплату комунальних послуг зможуть витратити люди старше 60 років.

Щоправда, поки що не ясно, людям якого віку та на які саме послуги ЖКГ дозволять витрачати «тисячу за вакцинацію».

Уже незабаром програму буде поширено і на українців віком 14–18 років. Вони зможуть витрачати отримані кошти на навчання: освітні курси, послуги тощо.

Раніше уряд визначив нову категорію українців, які зможуть купити ліки за «ковідну» тисячу.

Як відомо, тепер «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягом чотирьох місяців від моменту отримання. Інакше вони повернуться державі. Придбати медикаменти можна в аптеках, де є термінал для оплати, або ж замовити через інтернет.

Нагадаємо, скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть й неповнолітні.

Читайте також: