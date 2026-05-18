Понад 700 ракет за залп. Командувач Сил безпілотних систем висловився про ППО Москви

Українські дрони прорвали одну з найщільніших систем ППО РФ, попри сотні ракет та десятки комплексів навколо російської столиці

Після масованої атаки безпілотників на Москву командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді розкрив деталі російської системи протиповітряної оборони навколо російської столиці та заявив про її вразливість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram військового.

За словами Бровді, після ударів російська влада намагається підтримувати «інформаційний блекаут», поєднуючи цензуру із демонстрацією «нормальності» у Москві. «Пельмень, отримавши чистий удар, увімкнув окуня», – написав він, коментуючи реакцію Кремля на атаку.

Командувач СБС заявив, що систему протиповітряної оборони Москви забезпечують понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 та С-500, а також більше 50 зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир-С1/С2».

За його словами, сукупний одночасний залп цієї системи перевищує 700 зенітних керованих ракет. «Велич імперії закінчується там, де починається проста математика системного глибинного ураження», – заявив Бровді.

Він також наголосив, що Україна продовжить нарощувати можливості далекобійних ударів по території Росії.

Окремо «Мадяр» подякував підрозділам Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, СБУ та ГУР, які брали участь в операціях глибинного ураження.

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.

Після ударів російська влада повідомляла про роботу ППО, обмеження в аеропортах та падіння уламків дронів у різних районах. Українська сторона офіційно не розкривала деталей операції.