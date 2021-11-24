Чернетка Ейнштейна пішла з молотка за $13 млн

Теорія Альберта Ейнштейна, опублікована в 1915 році, змінила уявлення людства про простір, час та гравітацію

54-сторінковий документ містить розрахунки, які показують низку помилок на шляху Ейнштейна до формулювання теорії відностності

Рукопис із розрахунками, зробленими фізиком Альбертом Ейнштейном, коли він намагався сформулювати свою теорію відносності, продано на аукціоні Christie's у Парижі за $13 мільйонів. Як повідомляє BBC, ім'я покупця не розкривається.

Це один з двох рукописів, що збереглися, які демонструють роботу фізика-теоретика над його великим науковим проривом.

Теорія, опублікована в 1915 році, змінила уявлення людства про простір, час та гравітацію. Дані розрахунки були написані між 1913 та 1914 роками Ейнштейном та його швейцарським колегою Мішель Бессо, який зберіг документ.

Продана за $13 млн чернетка Ейнштейна, фото: ВВС

Аукціонний будинок Christie's похвалив Бессо за його далекоглядність при порятунку рукопису.

54-сторінковий документ містить розрахунки, виконані чорною ручкою, і, за словами експерта аукціонного будинку Вінсента Беллоя, показують низку помилок на шляху Ейнштейна до формулювання теорії.

Раніше лист Ейнштейна зі знаменитою формулою пішов з молотка за $1,2 млн.

Також портрет музи Пікассо пішов з молотка за понад $100 млн.

До слова, майка зірки НБА Джордана пішла з аукціону за космічну суму.

А у листопаді старовинну копію конституції США продали на аукціоні за $43 млн.