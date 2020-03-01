Маркарова розповіла про виконання бюджету в лютому 2020



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Витрачено менше на обслуговування і погашення боргу завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю - Маркарова

Сукупні доходи загального фонду та спеціального фонду склали 95,3% від розпису

Доходи загального фонду Державного бюджету в лютому 2020 виконані на 93,7% від розпису. Про це повідомила у Facebook міністр фінансів Оксана Маркарова.

Сукупні доходи Загального фонду та спеціального фонду, за словами Маркаровой, склали 95,3% від розпису.

«Нова податкова служба перевиконала план на 7.1%, надходження становили 37,1 млрд грн тобто на 2,5 млрд грн більше за розпис. Сергій Верланов. Доходи які адмініструє Нова Митна служба, становили 22,6 млрд грн або 78,3% від розпису через міцніший курс та скорочення обсягів імпорту. Але відставання скоротилось», – написала міністр.

За її словами, всі значущі видатки проведені. Витрачено менше на обслуговування і погашення боргу завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю.

«На повній швидкості рухаємося по запровадженню середньострокового бюджетування та Бюджетній декларації на 2021-2023 роки», – написала Маркарова.

Нагадаємо, Мінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд грн від продажу держоблігацій.

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