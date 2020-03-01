  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Маркарова розповіла про виконання бюджету в лютому 2020

    • Розсилка
    Витрачено менше на обслуговування і погашення боргу завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю - Маркарова - Маркарова розповіла про виконання бюджету в лютому 2020
    Витрачено менше на обслуговування і погашення боргу завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю - Маркарова

    Сукупні доходи загального фонду та спеціального фонду склали 95,3% від розпису

    Доходи загального фонду Державного бюджету в лютому 2020 виконані на 93,7% від розпису. Про це повідомила у Facebook міністр фінансів Оксана Маркарова.

    Сукупні доходи Загального фонду та спеціального фонду, за словами Маркаровой, склали 95,3% від розпису.

    «Нова податкова служба перевиконала план на 7.1%, надходження становили 37,1 млрд грн тобто на 2,5 млрд грн більше за розпис. Сергій Верланов. Доходи які адмініструє Нова Митна служба, становили 22,6 млрд грн або 78,3% від розпису через міцніший курс та скорочення обсягів імпорту. Але відставання скоротилось», написала міністр.

    За її словами, всі значущі видатки проведені. Витрачено менше на обслуговування і погашення боргу завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю.

    «На повній швидкості рухаємося по запровадженню середньострокового бюджетування та Бюджетній декларації на 2021-2023 роки», – написала Маркарова.

    5e5b82f651229

    Нагадаємо, Мінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд грн від продажу держоблігацій.

    Читайте також: 
    Бюджетна криза. Куди зникли чверть доходів держави у січні?
    Які загрози несуть Україні проблеми з виконанням держбюджету
    Мінфін міністр бюджет Оксана Маркарова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ