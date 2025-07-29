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Митні перевірки бізнесу: кого з підприємців оминуть

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Митні перевірки бізнесу: кого з підприємців оминуть
Документальні перевірки не будуть проводитись щодо підприємств, які отримали статус АЕО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом першого півріччя 2025 року митними органами проведено 648 документальних перевірок

Уряд, виконуючи рішення РНБО, доручив посилити податковий і митний контроль. Зокрема, передбачено обмеження на перевірки підприємств зі статусом АЕО (авторизований економічний оператор) та з незначним рівнем ризику – за винятком тих, що працюють з підакцизними товарами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

Документальні перевірки не будуть проводитись щодо:

  • підприємств, які отримали статус АЕО, адже до таких підприємств вже є високий рівень довіри;
  • підприємств, які самостійно усунули виявлені під час доперевірочного аналізу порушення;
  • підприємств, які системно працюють та мають низькі ризики порушень митного законодавства, підприємств, що нещодавно розпочали зовнішньоекономічну діяльність;
  • підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або територіях на яких ведуться бойові дії/можливі бойові дії;
  • підприємств, які ввозять на митну територію України товари, визнані гуманітарною допомогою.

«Водночас податковий контроль результатів митних оформлень таких підприємств здійснюється шляхом проведення доперевірочного аналізу, результати якого доводяться до них для самостійного усунення виявлених порушень та враховуються під час визначення набору митних формальностей, які необхідно буде здійснити при митному оформлення товарів таких суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у подальшому», – йдеться у повідомленні.

Митниця зауважує, що протягом першого півріччя 2025 року митними органами проведено 648 документальних перевірок. З них 37 мали виїзний характер (планові або позапланові), що становить 6% від загальної кількості. Решта 611 перевірок (94%) здійснено в невиїзному форматі. Загальна сума донарахованих грошових зобов’язань за результатами перевірок склала майже 1,35 млрд грн, з яких 575,2 млн грн (43%) – за виїзними перевірками, і 773,4 млн грн (57%) – за невиїзними.

«З огляду на те що середня річна кількість підприємств, які перебувають на обліку в митних органах і здійснюють експортно-імпортні операції, становить близько 35 тис. (а з урахуванням громадян-імпортерів – близько 130 тис. платників), у першому півріччі 2025 року перевірками було охоплено лише 1,7% таких суб’єктів», – наголошує Державна митна служба.

Нагадаємо, рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

За словами президента, мораторій дає основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики. «Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – сказав він.

До слова, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу й стимулювання економічного зростання в Україні.

Як зауважив Данило Гетманцев, мораторій на перевірки бізнесу передбачає не повноцінну заборону, а тільки обмеження з незначним рівнем ризику (окрім підакцизних товарів).

Теги: митниця Державна митна служба бізнес

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