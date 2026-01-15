Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краї

Уражено один з цехів виробництва, на об'єкті зафіксовано пожежу

Дрони атакували хімічне підприємство «Невинномиський Азот», що є одним з ключових виробництв вибухових речовин у південній частині Росії. Завод розташований поблизу міста Невинномиськ у Ставропольському краї. Про це повідомляють моніторингові канали, передає «Главком».

За попередніми даними, завод отримав серйозні пошкодження.

«Невинномиський Азот» – постійний постачальник компонентів для НПО «Іскра», яке виробляє твердопаливні ракетні двигуни. Також завод забезпечує сировину для гексогену та октогену – потужних вибухівок, які виробляє завод імені Свердлова в Дзержинську. Ці речовини використовуються в артилерійських снарядах та ракетах.

У грудні 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора – «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї РФ.

Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів.