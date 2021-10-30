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    Економіка та фінанси

    Microsoft посунула Apple з першого місця по ринковій капіталізації

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    Microsoft перевершила очікування щодо доходів у першому кварталі фінансового року - Microsoft посунула Apple з першого місця по ринковій капіталізації

    Microsoft перевершила очікування щодо доходів у першому кварталі фінансового року

    Фото Reuters

    Microsoft стає найдорожчою компанією у світі

    Microsoft обігнала Apple по ринковій капіталізації в п’ятницю, зробивши її найдорожчою публічною компанією у світі. Про це повідомляє cnbc з посиланням на дані торгів.

    Ринкова капіталізація Microsoft на момент закриття ринку становила близько 2,49 трильйона доларів, а в Apple – близько 2,46 трильйона доларів.

    У четвер Apple повідомила, що виторг у четвертому фінансовому кварталі компанія не досягла очікувань Уолл-стріт через обмеження в ланцюжку поставок. Генеральний директор Тім Кук сказав кореспондентові CNBC, що дефіцит виторгу оцінюється в 6 мільярдів доларів.

    Продажі iPhone у компанії зросли на 47% у річному обчисленні, але також не виправдали очікувань аналітиків. Четвертий квартал компанії включав продажі iPhone 13 всього за кілька днів.

    А Microsoft перевершила очікування щодо доходів у першому кварталі фінансового року, які зросли приблизно на 22% у річному обчисленні. Як раніше повідомляв CNBC, це було найшвидше зростання з 2018 року.

    На момент закриття ринку акції Microsoft зросли більш ніж на 48% з початку року, тоді як акції Apple зросли майже на 13%.

    Apple була першою компанією, яка досягла ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів і 2 трильйони доларів. Вона стала найдорожчою публічною компанією у світі, коли минулого року перевершила державного нафтового гіганта Saudi Aramco.
    Востаннє Microsoft випереджала Apple з ринкової капіталізації в 2020 році.

    Як повідомлялося, Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії.

    Нагадаємо, компанія Tesla приєдналася до неофіційного клубу компаній з ринковою вартістю понад трильйон доларів, що стало ключовою віхою в історії виробника електромобілів.

    Теги: торгівля Ілон Маск Apple Microsoft
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    Microsoft посунула Apple з першого місця по ринковій капіталізації