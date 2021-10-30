Microsoft посунула Apple з першого місця по ринковій капіталізації
Microsoft перевершила очікування щодо доходів у першому кварталі фінансового року
Microsoft стає найдорожчою компанією у світі
Microsoft обігнала Apple по ринковій капіталізації в п’ятницю, зробивши її найдорожчою публічною компанією у світі. Про це повідомляє cnbc з посиланням на дані торгів.
Ринкова капіталізація Microsoft на момент закриття ринку становила близько 2,49 трильйона доларів, а в Apple – близько 2,46 трильйона доларів.
У четвер Apple повідомила, що виторг у четвертому фінансовому кварталі компанія не досягла очікувань Уолл-стріт через обмеження в ланцюжку поставок. Генеральний директор Тім Кук сказав кореспондентові CNBC, що дефіцит виторгу оцінюється в 6 мільярдів доларів.
Продажі iPhone у компанії зросли на 47% у річному обчисленні, але також не виправдали очікувань аналітиків. Четвертий квартал компанії включав продажі iPhone 13 всього за кілька днів.
А Microsoft перевершила очікування щодо доходів у першому кварталі фінансового року, які зросли приблизно на 22% у річному обчисленні. Як раніше повідомляв CNBC, це було найшвидше зростання з 2018 року.
На момент закриття ринку акції Microsoft зросли більш ніж на 48% з початку року, тоді як акції Apple зросли майже на 13%.
Як повідомлялося, Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії.
Нагадаємо, компанія Tesla приєдналася до неофіційного клубу компаній з ринковою вартістю понад трильйон доларів, що стало ключовою віхою в історії виробника електромобілів.