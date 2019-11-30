Міненерго України: РФ пропонує «пакетне рішення» щодо контракту на транзит газу



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Міністр енергетики Олексій Оржель висловив переконання, що зустріч у Відні у форматі «Україна – Росія» дозволила «зробити кроки вперед»

РФ пов'язує транзитний контракт і обсяги, прямі постачання

Російська Федерація пропонує підписати контракт на транзит газу до Євросоюзу територією України у складі «пакетного рішення».

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

«У нас є дуже багато елементів, які треба погоджувати. Не секрет, що російська сторона пропонує пакетне рішення. Вона пов'язує транзитний контракт і обсяги, прямі постачання. А з нашого боку дуже аргументована позиція рішень арбітражів», - зазначив Оржель.

Він підкреслив, що має бути вироблена позиція, яка влаштує всі сторони.

Міністр також висловив переконання, що зустріч 28 листопада із цього питання у форматі «Україна – Росія» дозволила «зробити кроки вперед».

«Європейська сторона була поінформована, що буде така зустріч. Були певні елементи, де компроміси можуть бути знайдені. А є, де треба ще шукати. Що вчора відбулося - в рамках загального процесу сторони зустрілися. Таке можливо: двосторонні контакти, інші контакти». - додав Оржель.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

«Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович .

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.

До слова, прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.