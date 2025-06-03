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Мінфін і Світовий банк готують угоду на щонайменше $1 млрд

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Мінфін і Світовий банк готують угоду на щонайменше $1 млрд
З 1 липня 2025 року в Україні стартує пілот із запровадження базової соціальної допомоги
фото: Мінфін

У Мінфін зазначають, що кошти буде зараховано до загального фонду держбюджету

Міністерство фінансів України та Світовий банк розпочали активну роботу над новою угодою «Позика на політику розвитку «Основи зростання» (Development Policy Operation, DPO), що має залучити щонайменше $1 млрд від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у 2025 році. Місія Світового банку з питань економічної політики та бідності розпочала свою роботу в Києві 2 червня і триватиме до 6 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінфін.

Протягом цього тижня команда експертів Світового банку та представники українського Мінфіну й Уряду працюють над узгодженням ключових параметрів майбутньої угоди.

Заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова зазначила, що Світовий банк є одним із ключових стратегічних партнерів України у просуванні системних реформ. Завдяки механізму DPO, Україна не лише залучає необхідні ресурси для підтримки держбюджету, а й стимулює відновлення та розвиток економіки.

«Минулого року в межах цього механізму до держбюджету надійшло близько $3,5 млрд за трьома проєктними угодами. Це дозволило покрити пріоритетні видатки, підтримати фінансову стабільність та реалізувати важливі реформи, зокрема пов'язані з митною та податковою політикою, державними підприємствами, енергетичною сферою, банківським сектором та розвитком приватного сектору», – заявила Ольга Зикова.

У Мінфін зазначають, що передбачені по DPO кошти буде зараховано до загального фонду держбюджету за результатами виконаних умов.

«Ключові реформи стосуються зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання», – зазначили у Мінфіні.

Заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев повідомив, що з 1 липня 2025 року в Україні стартує пілот із запровадження базової соціальної допомоги. Цей новий вид підтримки об'єднає кілька наявних соціальних виплат в одну, а її базовий розмір становитиме 4500 грн. Отримувачі допомоги самостійно прийматимуть рішення про перехід на неї.

Окрім того, Роман Єрмоличев поінформував про погодження Мінфіном законопроєкту щодо підтримки сімей та стимулювання народжуваності, реалізацію якого заплановано з наступного року. Він зазначив, що планується не тільки переглянути розміри виплат, а й підходи до підтримки батьків після народження дитини для покращення демографічної ситуації.

Очікується, що Україна отримає щонайменше $1 млрд за проєктом до кінця 2025 року. Сторони домовились продовжити необхідну роботу для реалізації програми DPO. Фіналізація умов запланована до кінця червня, їхнє виконання Україною – до кінця жовтня, а затвердження фінансування Радою директорів Світового банку – у листопаді.

Нагадаємо, починаючи з 1 червня 2025 року, українські банки знизили ліміти на фінансові операції для громадян. Обмеження стосуються як переказів з картки на картку, так і транзакцій за реквізитами IBAN.

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Теги: Мінфін Світовий банк

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