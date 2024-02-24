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50 млрд євро допомоги Україні. Стало відомо, коли буде перший транш

Діана Гасюк
glavcom.ua
50 млрд євро допомоги Україні. Стало відомо, коли буде перший транш
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн програму на 50 млрд євро
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні

Україна та Єврокомісія узгодили подальші етапи реалізації ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає надання 50 млрд євро протягом 4 років. Перший транш надійде в український бюджет вже навесні цього року. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні», – розповів прем'єр.

Шмигаль додав, що на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн він також порушив питання щодо ситуації на кордоні з Польщею та представив український план розв'язання кризи.

«Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог», – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розраховує на тісну співпрацю з Держаудитслужбою України щодо контролю за використанням 50 млрд євро допомоги Україні від міжнародних партнерів. 

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу у четвер 1 лютого досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 млрд євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето. 

Допомога Євросоюзу в 50 млрд євро для України піде «на зброю та виплати вчителям», заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. За його словами, саміт ЄС, який відбувається 1 лютого, має забезпечити компроміс усіх 27 країн об'єднання з питань допомоги Києву. 

Теги: Україна Європейський союз Денис Шмигаль фінансування саміт Єврокомісія Віктор Орбан

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