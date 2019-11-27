У Києві закриються три станції міської електрички



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Електропоїзди міської електрички тимчасово курсуватимуть за «човниковими» маршрутами

У роботу поїздів міської електрички вносяться зміни. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

Згідно з повідомленням, із 15:30 29 листопада до 1 грудня включно електропоїзди міської електрички курсуватимуть за «човниковими» маршрутами. Це пов’язано з тим, що поблизу станції «Почайна» залізничники ремонтуватимуть колії.

Так, рух електропоїздів буде організовано на ділянках:

Дарниця – Київ-Пасажирський – Почайна;

Почайна – Київ-Пасажирський – Дарниця.

Станції «Лівобережна», «Троєщина», «Троєщина-2» будуть закриті для пасажирів.

У зв’язку з цим рух автобусів №59, 61 буде призупинено; рух трамваїв №4, 5 буде організовано до станції «Генерала Ватутіна».

Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня на технічній станції «Борщагівка», яка є відстійником для поїздів міської електрички, стався випадок вандалізму. Невстановленими особами було понівечено вагони та вкрадено дроти електрообладнання.

У «Київпастрансі» зазначили, що мають договірні відносини на охорону електропоїздів із представниками воєнізованої охорони «Укрзалізниці», яка, на жаль, не змогла упередити акт вандалізму.

Як повідомлялося, починаючи з лютого 2019 року, «Київпастранс» щомісяця скасовує понад 100 рейсів міської електрички. Ранкові рейси міської електрички скасовуються частіше вечірніх. Крім січня, щомісяця в першому півріччі скасовувалося понад 5% рейсів міської електрички.

Укрзалізниця заявила, що за умови підтримки Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проект Kyiv City Express.

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить майже 50,5 тис. пасажирів.