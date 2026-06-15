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Президент Спілки виробників будматеріалів пояснив, як «Укрзалізниці» уникнути підвищення вантажних тарифів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Президент Спілки виробників будматеріалів пояснив, як «Укрзалізниці» уникнути підвищення вантажних тарифів
Асоціація виробників будматеріалів закликала утриматися під підвищення вантажних тарифів – це загрожує новою кризою в економіці
фото: depositphotos.com

Замість підвищення тарифів, «Укрзалізниці» варто оптимізувати витрати та знайти резерви в управлінні – експерт

Плани «Укрзалізниці» підвищити вантажні тарифи відразу на 45% посилять навантаження на підприємства в умовах війни, тож державній компанії варто спершу оптимізувати витрати та задіяти резерви, щоб не допустити нову кризу економіки в умовах війни. Про це заявив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій.

За його словами, будь-які рішення щодо зміни тарифної політики мають супроводжуватися детальним економічним обґрунтуванням та оцінкою наслідків для бізнесу й економіки загалом. Він також нагадав, що в минулі роки частина вантажів уже переорієнтовувалася на автомобільний транспорт через проблеми з організацією перевезень та додаткові витрати для клієнтів.

«Ринок реагує дуже просто: якщо з’являється можливість знайти альтернативу дорогим перевезенням, бізнес починає її шукати. У результаті це може призвести до скорочення обсягів перевезень», – зазначив Салій.

На думку експерта, фінансову стійкість «Укрзалізниці» необхідно забезпечувати насамперед через покращення управління, підвищення операційної ефективності та усунення внутрішніх проблем, а не шляхом перекладання додаткових витрат на вантажовідправників.

Салій також наголосив, що залізничний транспорт залишається критично важливим для української економіки в умовах війни, тому рішення щодо його фінансування мають враховувати інтереси як самої компанії, так і підприємств, які забезпечують виробництво, експорт і надходження до бюджету.

Наразі бізнес-асоціації та галузеві об’єднання продовжують наполягати на відкритому діалозі між державою, «Укрзалізницею» та учасниками ринку для пошуку збалансованих рішень.

Раніше представники промисловості та роботодавців неодноразово заявляли, що додаткове зростання логістичних витрат під час війни може негативно вплинути на конкурентоспроможність українських виробників, експорт та зайнятість у промислових регіонах.

Раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до уряду із закликом утриматися від підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниця» у 2026 році. У галузі попереджають: таке рішення може призвести до скорочення виробництва та робочих місць, мільярдних втрат ВВП та зменшення податків.

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Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес ринок перевезення

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