Мінцифра запропонувала Кабміну розробити процедуру прозорого конкурсу для призначення керівника PlayCity

Керівника агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу хочуть обирати відкрито

Міністерство цифрової трансформації пропонує конкурс на голову PlayCity

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity запропонувало запровадити конкурсний принцип для призначення майбутнього керівника агентства. Міністерство цифрової трансформації підтримало ініціативу та звернулося до Уряду з відповідним запитом. Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

У Мінцифрі зауважили, що таке рішення дозволить захистити результати реформи.

У разі підтримки цієї пропозиції Урядом, Мінцифра спільно з Національним агентством з питань державної служби має розробити окремий порядок такого конкурсу.

Пропонується залучити незалежних експертів до формування конкурсної процедури. У майбутньому агентство PlayCity має очолити фахівець, який продовжить реформу ринку, розвиватиме цифрові інструменти контролю та політику відповідальної гри.

«Реформа має рухатися незалежно від політичного тиску. Тому важливо створити механізми, що забезпечать прозорий відбір голови агентства з необхідною експертизою та досвідом, і сталість розпочатих змін», – наголошують у Мінцифрі.