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Через хронічні борги балансуючий ринок уже важко назвати повноцінним ринком – бізнесмен

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Через хронічні борги балансуючий ринок уже важко назвати повноцінним ринком – бізнесмен
Для стабілізації ситуації необхідно усунути причини накопичення боргів та забезпечити своєчасні розрахунки за електроенергію, вважає бізнесмен
фото: depositphotos.com

Борги на балансуючому ринку електроенергії створюють замкнене коло проблем – Лерміньо

Борги на балансуючому ринку стали однією з найсерйозніших проблем української енергетики та вже заважають вирішувати питання дефіциту потужностей ринковими механізмами. Про це заявив бельгійський бізнесмен, топ-менеджер та експерт у сфері відновлюваної енергетики Лоїк Лерміньо.

За його словами, головна причина накопичення боргів полягає у наявності категорій споживачів, яких не можна відключити від електропостачання. У результаті їхні борги концентруються саме на балансуючому ринку через механізм постачальника останньої надії.

«Якщо держава вже гарантувала, що вони за це будуть платити, тоді треба платити. Або не треба було це обіцяти, можливо», – наголосив Лерміньо.

Експерт зазначив, що балансуючий ринок є найдорожчим сегментом ринку електроенергії. За його словами, несвоєчасні розрахунки держави призводять до того, що витрати на електроенергію для таких споживачів стають у кілька разів вищими, а борги продовжують зростати.

Він також підкреслив, що через хронічні неплатежі інвестори не готові виходити на балансуючий ринок та інвестувати у потужності, які могли б допомогти стабілізувати енергосистему.

«Ці борги роблять так, що ми не можемо вирішувати цю проблему ринковим шляхом. Тому що БР (балансуючий ринок – ред.) вже не ринок. Це незрозуміло що», – заявив Лерміньо.

На його думку, для стабілізації ситуації необхідно усунути причини накопичення боргів та забезпечити своєчасні розрахунки за електроенергію, спожиту захищеними категоріями споживачів.

Нагадаємо, за словами координатора експертних груп Економічної експертної платформи Олега Гетмана, штучне заниження цін для окремих категорій споживачів спотворюють ринкове ціноутворення та погіршують умови для інвестицій у модернізацію енергетики.

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Теги: ринок держава енергетика електроенергія тарифи

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