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Турецький імпорт з російської сировини витісняє українських трубників з власного ринку

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Турецький імпорт з російської сировини витісняє українських трубників з власного ринку
Учасники ринку закликають заборонити імпорт продукції, виготовленої з російської металургійної сировини
фото: depositphotos.com

Україна втрачає власний ринок труб через турецькі вироби з російської сталі – GMK Center

У 2022–2025 роках Україна імпортувала з Туреччини 131 тис. тонн трубної продукції. Щорічні обсяги поставок після початку повномасштабної війни зросли у 2–3 рази, а загальний обсяг імпорту фактично дорівнює річному виробництву одного середнього українського трубного заводу. Стрімке зростання таких поставок становить пряму загрозу для українських виробників: Україна вже стикається з падінням завантаження підприємств, а відтак – зі скороченням зайнятості та податкових надходжень. Про це йдеться в аналітиці GMK Center. 

Ключовою причиною цінової конкурентоспроможності турецької продукції є використання дешевих російських слябів, вказують аналітики: від початку повномасштабного вторгнення Росія поставила до Туреччини 7,4 млн тонн такої сировини, а лише у 2025 році її частка на турецькому ринку перевищила 50%.

За словами експертів, використання російських напівфабрикатів дозволяє турецьким виробникам суттєво знижувати собівартість готової металопродукції та пропонувати її на зовнішніх ринках за цінами, з якими українські підприємства не можуть конкурувати в рівних умовах.

У компанії «ДМЗ Комінмет» зазначають, що імпорт турецьких труб уже займає близько 10–15% українського ринку. Це негативно впливає на обсяги виробництва, фінансові результати підприємств і збереження робочих місць.

«В умовах війни внутрішній ринок і так скоротився, а імпорт додатково знизив обсяги вітчизняного виробництва та реалізації», – наголосили на підприємстві.

У галузі підкреслюють, що українські виробники працюють під додатковим тиском через високі ціни на електроенергію, дефіцит кадрів, логістичні ризики та наслідки війни. Подальше зростання імпорту продукції, виготовленої з російської сировини, створює загрозу для роботи підприємств та економічної стійкості регіонів.

Наприкінці січня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розпочала антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевих зварних труб із Туреччини після звернення українських виробників. На переконання президента ОП «Укрметалургпром» Олександра Каленкова, оперативне запровадження антидемпінгових мит та контроль походження металопродукції за аналогією з європейським принципом «melt and pour» є одним із найбільш ефективних інструментів захисту ринку.

Учасники ринку також закликають заборонити імпорт продукції, виготовленої з російської металургійної сировини: це дозволить не лише підтримати українських виробників, а й привести національне регулювання у відповідність до практики Європейського Союзу.

У галузі наголошують: в умовах війни захист внутрішнього ринку безпосередньо пов’язаний із підтримкою економічної стійкості держави, адже саме українські промислові підприємства забезпечують робочі місця, валютну виручку та податкові надходження до бюджету.

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Теги: імпорт ринок металургія

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