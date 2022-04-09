Mitsubishi зупинила постачання в РФ та виробництво на місцевому заводі

Mitsubishi Motors зупинила виробництво на заводі в РФ

Компанія зупинить локальне виробництво на спільному з французькою компанією Stellantis автозаводі ТОВ ПСМА Рус у Калузі

Японська корпорація Mitsubishi Motors повідомила, що припиняє постачання в Росію автомобілів та запчастин, а також роботу виробництва у Калузі. Про це повідомляє пресслужба компанії Mitsubishi Motors.

Зокрема компанія зупинить локальне виробництво на спільному з французькою компанією Stellantis автозаводі ТОВ ПСМА Рус у Калузі.

«Корпорація Mitsubishi Motors зупинила виробництво на своєму заводі в російському місті Калуга на невизначений термін», – зазначили в компанії.

Також зазначається, що «у зв’язку з логістичними труднощами» експорт автомобілів та постачання деталей до Росії було призупинено з березня.

Завод «ПСМА Рус» – спільне підприємство Stellantis (70%) та Mitsubishi Motors Corporation (30%), яке виготовляє авто чотирьох брендів: Peugeot, Citroen, Opel та Mitsubishi Motors.

Світові компанії продовжують карати Росії за повномасштабне вторгненні в Україну і посилювати санкції проти окупанта.