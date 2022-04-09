Mitsubishi зупинила постачання в РФ та виробництво на місцевому заводі
Компанія зупинить локальне виробництво на спільному з французькою компанією Stellantis автозаводі ТОВ ПСМА Рус у Калузі
Зокрема компанія зупинить локальне виробництво на спільному з французькою компанією Stellantis автозаводі ТОВ ПСМА Рус у Калузі.
«Корпорація Mitsubishi Motors зупинила виробництво на своєму заводі в російському місті Калуга на невизначений термін», – зазначили в компанії.
Також зазначається, що «у зв’язку з логістичними труднощами» експорт автомобілів та постачання деталей до Росії було призупинено з березня.
Завод «ПСМА Рус» – спільне підприємство Stellantis (70%) та Mitsubishi Motors Corporation (30%), яке виготовляє авто чотирьох брендів: Peugeot, Citroen, Opel та Mitsubishi Motors.
Світові компанії продовжують карати Росії за повномасштабне вторгненні в Україну і посилювати санкції проти окупанта.