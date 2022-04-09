  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    SpaceX уперше відправила групу туристів на МКС

    SpaceX відправила на МКС перший екіпаж, який складається лише з туристів - SpaceX уперше відправила групу туристів на МКС
    SpaceX відправила на МКС перший екіпаж, який складається лише з туристів
    фото з відкритих джерел

    Це перший повністю комерційний рейс

    Американська аерокосмічна компанія SpaceX запустила корабель Crew Dragon, який доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) чотирьох туристів. Трансляція запуску велась на Twitter-сторінці компанії.

    Ракета-носій Falcon 9 із кораблем Crew Dragon стартувала з космодрому у Флориді.

    На борту корабля перебувають четверо туристів, яких доставлять на (МКС) у рамках місії Axiom-1. До складу екіпажу увійшли підприємець із США Ларрі Коннор, ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе, канадський інвестор Марк Петі та колишній астронавт NASA і віцепрезидент компанії Axiom Майкл Лопес-Алегріа.

    Через десять хвилин після запуску перший ступінь ракети-носія здійснив автоматичну посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані, а Crew Dragon вийшов на орбіту.

    Очікується, що туристи пробудуть на орбіті десять днів. У SpaceX наголосили, що це перший повністю комерційний рейс на МКС.

    Раніше Маск розповів, скільки коштує відправити людей на Марс.

    Також Маск анонсував десятки запусків космічного корабля Starship.

    Теги: росія окупанти США війна корабель NASA Україна SpaceX Falcon окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    SpaceX уперше відправила групу туристів на МКС