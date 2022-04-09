SpaceX уперше відправила групу туристів на МКС

SpaceX відправила на МКС перший екіпаж, який складається лише з туристів

Це перший повністю комерційний рейс

Американська аерокосмічна компанія SpaceX запустила корабель Crew Dragon, який доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) чотирьох туристів. Трансляція запуску велась на Twitter-сторінці компанії.

Ракета-носій Falcon 9 із кораблем Crew Dragon стартувала з космодрому у Флориді.

На борту корабля перебувають четверо туристів, яких доставлять на (МКС) у рамках місії Axiom-1. До складу екіпажу увійшли підприємець із США Ларрі Коннор, ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе, канадський інвестор Марк Петі та колишній астронавт NASA і віцепрезидент компанії Axiom Майкл Лопес-Алегріа.

Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO — SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022

Через десять хвилин після запуску перший ступінь ракети-носія здійснив автоматичну посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані, а Crew Dragon вийшов на орбіту.

Очікується, що туристи пробудуть на орбіті десять днів. У SpaceX наголосили, що це перший повністю комерційний рейс на МКС.

Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO — SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022

Раніше Маск розповів, скільки коштує відправити людей на Марс.

Також Маск анонсував десятки запусків космічного корабля Starship.