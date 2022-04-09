SpaceX уперше відправила групу туристів на МКС
Це перший повністю комерційний рейс
Ракета-носій Falcon 9 із кораблем Crew Dragon стартувала з космодрому у Флориді.
На борту корабля перебувають четверо туристів, яких доставлять на (МКС) у рамках місії Axiom-1. До складу екіпажу увійшли підприємець із США Ларрі Коннор, ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе, канадський інвестор Марк Петі та колишній астронавт NASA і віцепрезидент компанії Axiom Майкл Лопес-Алегріа.
Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022
Через десять хвилин після запуску перший ступінь ракети-носія здійснив автоматичну посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані, а Crew Dragon вийшов на орбіту.
Очікується, що туристи пробудуть на орбіті десять днів. У SpaceX наголосили, що це перший повністю комерційний рейс на МКС.
Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022
Раніше Маск розповів, скільки коштує відправити людей на Марс.
Також Маск анонсував десятки запусків космічного корабля Starship.