SpaceX уперше відправила групу туристів на МКС

Американська аерокосмічна компанія SpaceX запустила корабель Crew Dragon, який доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) чотирьох туристів. Трансляція запуску велась на Twitter-сторінці компанії.

Ракета-носій Falcon 9 із кораблем Crew Dragon стартувала з космодрому у Флориді.

На борту корабля перебувають четверо туристів, яких доставлять на (МКС) у рамках місії Axiom-1. До складу екіпажу увійшли підприємець із США Ларрі Коннор, ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе, канадський інвестор Марк Петі та колишній астронавт NASA і віцепрезидент компанії Axiom Майкл Лопес-Алегріа.

Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO