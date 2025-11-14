Алюмінієва криза: Bloomberg попереджає про загрозу світовій електрифікації та рекордні ціни

Енергоємність виробництва алюмінію підриває конкурентоспроможність Європи

Світова економіка стоїть на порозі нової сировинної кризи, пов'язаної з алюмінієм, яка може мати більш руйнівні наслідки для Заходу, ніж дефіцит рідкоземельних металів. Про це пише «Главком» із посиланням на оглядача Bloomberg Хав’єр Бласа. Він у своїй колонці наголошує, що алюміній є «металом поточного моменту».

На думку Бласа, поки ЗМІ зосереджені на геополітиці рідкоземельних металів, відбувається щось значно важливіше. Алюміній є критично важливим для виробництва всього: від електромобілів, літаків та iPhone до звичайних віконних рам і банок з газованою водою.

Подальша електрифікація та енергетичний перехід Заходу неможливі без цього металу. З річною вартістю споживання близько $300 мільярдів, алюміній є найбільшим серед усіх кольорових металів.

Виробництво алюмінію є надзвичайно енергоємним процесом, через що його називають «твердою електрикою». Для виробництва однієї тонни металу потрібна стільки ж електроенергії, скільки п'ять німецьких домогосподарств споживають за рік.

Ситуація з алюмінієм стрімко загострюється через дві ключові проблеми. Ціна на алюміній наразі торгується на трирічному максимумі, близько $2900 за тонну. Хоча це не історичний рекорд, поточна ціна є історично завищеною, перебуваючи у верхній 5% цінового діапазону за останні 35 років.

У Сполучених Штатах загальні витрати на алюміній злетіли до рекордних значень. Це спричинено попитом трейдерів на величезні премії за фізичну продукцію понад ціни Лондонської біржі (LME), що є наслідком мит, введених Дональдом Трампом. Висока енергоємність робить західних виробників, особливо в Європі, неконкурентоспроможними, оскільки ціна електроенергії в КНР у рази нижча. Це створює загрозу того, що світ або скотиться до кризи постачання, або потрапить у ще більшу залежність від Китаю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у червні підписав указ про запровадження 50% мит на сталь та алюміній. Нові тарифи поширюються на похідні сталеві та алюмінієві вироби. Зазначається, що сталь та алюміній з Великої Британії продовжуватимуть оподатковуватися за ставкою 25% через рамкову торговельну угоду, хоча ці ставки можуть бути скориговані з 9 липня, якщо уряд США вирішить, що Велика Британія не дотримується рамкових умов.