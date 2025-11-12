Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше у жовтні 2025 року

Ціни на послуги зв'язку, освіту та відпочинок продовжують зростати

Інфляція в Україні продовжує набирати обертів, особливо на споживчому ринку. У жовтні 2025 року ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Загалом, за рік споживча інфляція сповільнилася до 10,9%, що є найнижчим показником за 2025 рік. Такі дані наводить Державна служба статистики України, пише «Главком».

Найбільше подорожчали продукти першої необхідності. Так, за останній місяць найбільше зросли ціни на яйця (+11%), овочі (+10,4%), а також на соняшникову олію, м’ясо, молоко та хліб, що подорожчали на 1-7%.

У річному вимірі, порівняно з жовтнем 2024 року, найбільше здорожчали яйця (+41,9%), соняшникова олія (+26%), а також м'ясо і м'ясопродукти (+25,2%). Разом з тим, овочі подешевшали на 21,5%, а цукор знизився в ціні на 6,6%.

Зростання вартості транспорту на 5,4%, зокрема подорожчання проїзду в пасажирському автотранспорті на 13,1%, також суттєво вплинуло на загальний рівень інфляції.

Варто зазначити, що напередодні свят в Україні очікується підвищення цін на низку продуктів. Аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» Максим Гопка у коментарі «Главкому» розповів, на які продукти зросте ціна та з чим це пов’язано.

За словами Максима Гопки, на полицях українських магазинів продовжують зростати ціни на продукти. Така тенденція спостерігається саме холодну пору року, на що впливає загальний попит на товар та специфіка виробництва продукції.