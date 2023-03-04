Експерт спрогнозував, коли можуть злетіти ціни на цибулю

Із настанням тепла попит на цей продукт буде зменшуватися, що призведе до росту ціни

В Україні до травня цибуля може подорожчати ще на 30% навіть попри те, що імпорт продукту в лютому виріс у 2,5 раза порівняно з січнем. Про це розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в ефірі національного телемарафону.

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Експерт повідомив, що до кінця весни попит на ринку буде зменшуватися, тому що цибуля багато в кого ростиме на дачних ділянках. Відповідно, це вплине на ціну.

«Зараз цибуля від 52 до 58 грн/кг. Так що, я думаю, десь ще на 30% зростання цін на цю продукцію буде до початку травня точно», – спрогнозував Гопка.

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Динаміка цін на цибулю

За даними агенства Уніан, 1 вересня 2022 року в Україні цей овоч різко подорожчав. Ціни були в середньому у чотири рази вищі, ніж у кінці серпня 2021 року.

Від початку 2023 року цибуля подорожчала в середньому на 12%, більшість фермерів були готові відвантажувати її не дешевше 25-28 грн/кг.

Станом на 9 січня 2023 року, за підрахунками фахівців, унаслідок чергового подорожчання цибуля вже коштувала в середньому у 3,4 раза дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року.

18 січня 2023 року українські виробники цибулі змінили ціни на свою продукцію. Вони знизилася до 23-26 грн/кг.

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Як зауважилии аналітики, основною причиною стало різке падіння продажів у цьому сегменті. Так, більшість оптових компаній скоротили закупівлі цибулі, адже вважали підвищення відпускних цін у цьому сегменті необгрунтованим.

Ще одна причина подорожчання – якість, яка стрімко погіршилася через постійні перебої з електроенергією. Більшість виробників ухвалили рішення знизити відпускні ціни, аби швидше продати наявні обсяги ріпчастої цибулі і не витрачатися на подальше зберігання продукції, яке цього сезону обходиться українським фермерам дуже дорого.

Попри зниження відпускних цін, у січні 2023 року цибуля пропонувалася до продажу в середньому у 2,6 раза дорожче, ніж за аналогічний період 2022 року.

Водночас більшість ключових гравців ринку не заперечують, що відпускні ціни в цьому сегменті можуть стрімко зрости, особливо у весняний період. Свою думку вони аргументують тим, що запаси цибулі в українських господарствах різко скорочуються.

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До слова, ціни на м'ясо та сало також змінилися, але в цьому випадку – на краще.

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