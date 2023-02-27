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В Україні значно здорожчає популярний овоч

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україні значно здорожчає популярний овоч
Представники оптових компаній не виключають, що ціни на помідори й надалі зростатимуть
фото: з відкритих джерел

Ціна на імпортні помідори вже в 1,8 разів вища, ніж за аналогічний період минулого року

В Україні невдовзі подорожчають тепличні помідори. На цьому тижні пропозиція від фермерів на ринку скоротилася. Про таку тенденцію повідомляють аналітики East Fruit.

Більшість українських теплиць планують розпочати масову реалізацію нового обігу томатів лише наприкінці березня. Водночас пропозиція цієї продукції із зовнішнього ринку також скоротилася. Основний експортер томатів – Туреччина, що припинила постачання в Україну через землетрус.

Таким чином, представники оптових компаній отримали можливість вкотре підвищити відпускні ціни на імпортну продукцію. Усі ці фактори й призвели до чергового подорожчання імпортних томатів на українському ринку.

Сьогодні вартість імпортних томатів в Україні вже в середньому в 1,8 раза вища, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість представників оптових компаній не виключають, що ціни на помідори й надалі зростатимуть.

Так, нині помідори турецького виробництва надходять до оптового продажу в діапазоні 85-100 грн за кілограм, що в середньому на 16% дорожче, ніж тижнем раніше. У супермаркетах ціна на тепличні помідори стартує від 130 грн за кілограм.

Нагадаємо, що за місяць ціни на моркву зросли до 43%, на цибулю – до 30%. Ціни на м'ясо та сало також змінилися, але в даному випадку – на краще, бо подешевшали. 

До слова, нещодавно в Україну завезли партію небезпечного рису

Теги: продукти овочі ціни харчування

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