В Україні значно здорожчає популярний овоч

Представники оптових компаній не виключають, що ціни на помідори й надалі зростатимуть

Ціна на імпортні помідори вже в 1,8 разів вища, ніж за аналогічний період минулого року

В Україні невдовзі подорожчають тепличні помідори. На цьому тижні пропозиція від фермерів на ринку скоротилася. Про таку тенденцію повідомляють аналітики East Fruit.

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Більшість українських теплиць планують розпочати масову реалізацію нового обігу томатів лише наприкінці березня. Водночас пропозиція цієї продукції із зовнішнього ринку також скоротилася. Основний експортер томатів – Туреччина, що припинила постачання в Україну через землетрус.

Таким чином, представники оптових компаній отримали можливість вкотре підвищити відпускні ціни на імпортну продукцію. Усі ці фактори й призвели до чергового подорожчання імпортних томатів на українському ринку.

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Сьогодні вартість імпортних томатів в Україні вже в середньому в 1,8 раза вища, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість представників оптових компаній не виключають, що ціни на помідори й надалі зростатимуть.

Так, нині помідори турецького виробництва надходять до оптового продажу в діапазоні 85-100 грн за кілограм, що в середньому на 16% дорожче, ніж тижнем раніше. У супермаркетах ціна на тепличні помідори стартує від 130 грн за кілограм.

Нагадаємо, що за місяць ціни на моркву зросли до 43%, на цибулю – до 30%. Ціни на м'ясо та сало також змінилися, але в даному випадку – на краще, бо подешевшали.

До слова, нещодавно в Україну завезли партію небезпечного рису.