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    Економіка та фінанси

    МВФ назвав дату прийняття рішення щодо траншу Україні на $700 млн

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    Розгляд питання другого траншу для України обсягом $700 млн відбудеться через 10 днів - МВФ назвав дату прийняття рішення щодо траншу Україні на $700 млн
    Розгляд питання другого траншу для України обсягом $700 млн відбудеться через 10 днів
    фото: reuters

    Рада директорів МВФ розгляне питання продовження програми співпраці з Україною

    Міжнародний валютний фонд 22 листопада розгляне питання другого траншу для України обсягом $700 млн. Про це повідомляється на сайті МВФ.

    Зазначається, що Рада директорів МВФ розгляне також питання продовження програми співпраці з Україною.

    Раніше радник Зеленського розповів, куди підуть $700 млн від МВФ.

    До слова, 19 жовтня Рада посилила незалежність Нацбанку для продовження співпраці з МВФ.

    До цього радник президента Олег Устенко заявляв, що зміни до закону про Національний банк України для підвищення незалежності НБУ – одна з вимог МВФ для отримання нового траншу.

    18 жовтня повідомлялося, що шлях до $700 млн кредиту відкрито. МВФ завершив місію в Україні.

    Як відомо, Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року. Варто зазначити, що МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України.

    Місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 вересня. 22 вересня глава місії МВФ провела перші перемовини з українською владою.

    9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 млрд із негайним наданням $2,1 млрд першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.

    Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму $750 млн може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.

    Крім того, глава Нацбанку хоче продовжити терміни чинної програми з МВФ. А чинна програма з МВФ закінчується 8 грудня.

    Також аналітик спрогнозував курс долара і євро у жовтні. Експерт пов'язав зміцнення національної валюти зі сприятливою кон'юнктурою у зовнішній торгівлі.

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    Теги: МВФ кредит економіка гроші Україна фінанси
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    МВФ назвав дату прийняття рішення щодо траншу Україні на $700 млн