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Уряд затвердив новий меморандум співпраці із МВФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд затвердив новий меморандум співпраці із МВФ
фото з відкритих джерел

Денис Шмигаль: «Очікуємо найближчим часом отримати наступний транш від фонду на суму $900 млн»

Сьогодні, 19 червня, Кабінет міністрів України затвердив новий меморандум із МВФ про економічну та фінансову політику. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«На сьогоднішньому засіданні уряду також ухвалюємо ключове рішення для макрофінансової стабільності держави», – йдеться у заяві.

За словами прем'єра, уряд затвердив оновлені лист про наміри та меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику. У документах зафіксовані зобов’язання України, які вже реалізуються та будуть реалізовувати в майбутньому.

«Це, зокрема, покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією. Очікуємо найближчим часом отримати наступний транш від фонду на суму $900 млн», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, у травні Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу перший перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення другого кредитного траншу в розмірі $900 млн.

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Теги: уряд МВФ Денис Шмигаль

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