Світовий банк надасть ще $500 млн для України: на що підуть кошти

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Світовий банк є одним із лідером щодо мобілізації ресурсів для допомоги України

Уряд, за підтримки Світового банку, підписав чергову угоду про залучення фінансування в розмірі 500 млн доларів від Великої Британії з пакета допомоги Україні на суму 1,76 млрд, яка буде надана за підтримки США, Сполученого королівства та Фінляндії. Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Світовий банк є одним із лідером щодо мобілізації ресурсів для допомоги України.

Очільник українського уряду повідомив, що кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

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Раніше повідомлялося, що США виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.

Також Велика Британія надасть великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи $3 млрд додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів (понад $305 млн) двосторонньої допомоги.

До слова, 21 червня у Лондоні розпочалася Міжнародна конференція з відновлення України. Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення і стратегії довгострокового реформування й модернізації.

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Конференція є вже третім міжнародним заходом, де Україна залучатиме кошти для фінансування бюджету післявоєнної відбудови. У заході візьмуть участь лідери та представники більш ніж 60 країн, а також понад 400 компаній із 38 країн.