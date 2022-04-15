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    Макрон чи Ле Пен? Експрезидент Олланд дав пораду французам

    Другий тур виборів, в якому змагатимуться Макрон та Ле Пен, відбудеться 24 квітня - Макрон чи Ле Пен? Експрезидент Олланд дав пораду французам
    Другий тур виборів, в якому змагатимуться Макрон та Ле Пен, відбудеться 24 квітня
    фото з відкритих джерел

    Олланд вважає, що перемога Марін Ле Пен у другому турі була б «надзвичайно небезпечною»

    Колишній президент Франції Франсуа Олланд закликав співвітчизників голосувати у другому турі президентських виборів 24 квітня за чинного президента Еммануеля Макрона.

    «Я тут перед вами не для того, щоб давати урок моралі і говорити французам, що вони мають робити, але на цих виборах головне – це Франція. Я закликаю французів голосувати за Еммануеля Макрона з огляду на важливість результату», – сказав Олланд у четвер в ефірі телеканалу TF1.

    На його думку, перемога конкурентки Макрона Марін Ле Пен у другому турі була б «надзвичайно небезпечною».

    «Найважливіше, щоб Франція не потрапила до рук, які можуть бути надзвичайно небезпечними для нашого майбутнього», – так Олланд пояснив свою позицію.

    Нагадаємо, раніше інший колишній президент Франції, правоцентрист Ніколя Саркозі заявив, що у другому турі голосуватиме за Макрона.

    Чинний президент Франції Еммануель Макрон у першому турі виборів глави держави, який відбувся 10 квітня, набрав найбільшу кількість голосів. Згідно з офіційними даними, Макрон набрав 27,6% голосів. Друге місце посіла лідерка ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, за яку проголосували 23,41% виборів.

    Зазначимо, Марін Ле Пен з «Національного об’єднання» називають «подружкою Путіна». Політик, яка принаймні донедавна підтримувала тісні зв’язки з Кремлем, не підтримує Україну. Ба більше: вона продовжує бачити лідера країни-агресора союзником Франції «з певних питань».

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    Теги: росія окупанти війна Франція Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    Макрон чи Ле Пен? Експрезидент Олланд дав пораду французам