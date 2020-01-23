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    Економіка та фінанси

    Нацбанк послабив гривню: скільки коштують долар та євро 23 січня

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    Національний банк України встановив&nbsp;курс валют&nbsp;на 23 січня 2019 року - Нацбанк послабив гривню: скільки коштують долар та євро 23 січня
    Національний банк України встановив курс валют на 23 січня 2019 року

    Долар подорожчав на 8 копійок, а євро – на 2 коп.

    Національний банк України на 23 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 26,98 гривень за євро, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Також Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 24,33 грн за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з 22 січня.

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    Нагадаємо, 22 січня на готівковому ринку курс євро виріс на 8 копійок до 27,12 гривень за євро. При цьому курс долара вчора становив 24,25 гривень за 1 долар.

    До слова, Україна випустила євробонди на €1,25 млрд за найдешевшими в історії ставками.

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