Нацбанк продовжує обвалювати гривню: курс валют на 29 січня
Долар подорожчав ще на 13 копійок
На 29 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,72 грн/дол.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
- 24,720400 грн за долар;
- 27,208500 грн за євро;
- 0,394950 грн за російський рубль;
- 32,166200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 січня курс усіх зазначених валют зріс.
Як повідомлялось, у Нацбанку розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні. Найчастіше минулого року підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року.
Переважно фальшиві гривні друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.
Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси установ торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій і т.п.
При цьому наголошується, що загалом рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишався стабільно низьким.
Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року в Україні увійшла у обіг купюра нового номіналу 1000 грн.