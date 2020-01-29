Нацбанк продовжує обвалювати гривню: курс валют на 29 січня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національний банк України встановив курс валют на 29 січня 2020 року

Долар подорожчав ще на 13 копійок

На 29 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,72 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

24,720400 грн за долар;

27,208500 грн за євро;

0,394950 грн за російський рубль;

32,166200 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 28 січня курс усіх зазначених валют зріс.

Як повідомлялось, у Нацбанку розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні. Найчастіше минулого року підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року.

Переважно фальшиві гривні друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси установ торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій і т.п.

При цьому наголошується, що загалом рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишався стабільно низьким.

Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року в Україні увійшла у обіг купюра нового номіналу 1000 грн.