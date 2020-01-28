Національний банк різко знизив офіційний курс гривні

Станом на 28 січня офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,60 гривні за долар

Національний банк України послабив офіційний курс національної валюти одразу на 27 копійок

Про це йдеться у даних НБУ.

Таким чином станом на 28 січня офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,60 гривні за долар. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,12 грн. Вчора, 27 січня, курс євро був 26,84 гривні.

Як повідомлялось, у Нацбанку розповіли, які банкноти найчастіше підробляють в Україні. Найчастіше минулого року підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року.

Переважно фальшиві гривні друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі.

Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси установ торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій і т.п.

При цьому наголошується, що загалом рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2019 року залишався стабільно низьким.

До слова, Національний банк України показав, як виглядатиме нова банкнота у 200 грн, яка з’явиться у обігу 25 лютого. Дизайн оновленої банкноти наслідуватиме сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 грн.

На банкноті нового зразка номіналом 200 грн збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В’їзної башти Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти. Раніше він був з правого боку.

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Розмір оновлених 200 гривень та їхня кольорова гамма не зміняться.

Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року в Україні увійшла у обіг купюра нового номіналу 1000 грн.



