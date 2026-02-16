Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Лавина в Альпах забрала життя трьох французьких туристів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Лавина в Альпах забрала життя трьох французьких туристів
В італійських Альпах лавина накрила лижників
скріншот з відео

Трагедія сталася поблизу Курмайора під час катання поза трасами; ще одну людину шукають після окремого сходження снігу

У долині Валь-Вені в італійських Альпах внаслідок сходження лавини загинули троє французьких лижників. Інцидент стався у неділю, ще одна людина вважається зниклою безвісти після іншого випадку сходження снігу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійське видання ANSA.

За даними італійських рятувальних служб, смертельний інцидент трапився неподалік Курмайора – популярного гірськолижного регіону на півночі країни. Лавина накрила трьох туристів, які каталися у зоні поза підготовленими трасами. Очевидці одразу викликали рятувальників, після чого розпочалася пошукова операція.

Завдяки спеціальному сигнальному обладнанню, яке мали засипані лижники, пошукові групи змогли швидко визначити їхнє місцеперебування під приблизно півтораметровим шаром снігу. Першого постраждалого витягнули живим, однак він помер невдовзі після порятунку. Інший турист помер майже одразу після госпіталізації, третій – у понеділок вранці, попри зусилля медиків.

Загиблими виявилися громадяни Франції віком 29, 31 і 35 років. Усі вони були родом із Шамоні – одного з найвідоміших центрів альпінізму та зимових видів спорту в Європі.

Того ж дня інша лавина зійшла у долині Валькіавенна поблизу кордону зі Швейцарією. Під сніг потрапила група з чотирьох людей, які пересувалися на снігомобілях. Трьох постраждалих вдалося швидко звільнити, однак пошуки четвертої особи тривають. До операції залучені гірські рятувальники та авіація.

Рятувальні служби попереджають, що останніми днями у високогір’ї фіксується підвищена лавинна небезпека через погодні умови та значну кількість свіжого снігу. Туристів закликають утримуватися від катання поза трасами та ретельно перевіряти рівень ризику перед виходом у гори.

Італійські Альпи регулярно стикаються з лавинною небезпекою у періоди різкої зміни температур та інтенсивних опадів. Раніше рятувальні служби неодноразово наголошували, що найбільше інцидентів трапляється саме під час фрірайду – катання поза підготовленими трасами, де складніше оцінити стабільність снігового покриву.

Раніше на сході Демократичної Республіки Конго стався масштабний обвал на колтановій шахті Рубая, внаслідок якого загинули понад 200 людей. Трагедія сталася під час сезону дощів, коли нестабільний ґрунт спричинив раптове обрушення ділянки копальні. Серед загиблих – шахтарі та цивільні, які перебували поблизу місця видобутку. Рятувальники повідомляли про десятки поранених і складні умови проведення пошукових робіт.

Читайте також:

Теги: альпінізм туризм трагедія Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна є одним із гарантів світової продовольчої безпеки
Чому Італія й Іспанія не включаються в європейські агроінтриги проти України?
27 сiчня, 12:12
Крозетто розкритикував ідею розвідувальної місії європейських країн НАТО в Гренландії
Італія висміяла кількість військових, запропоновану для місії НАТО в Гренландії
17 сiчня, 00:11
Андрій Когут разом із колегами готує збірник документів на підставі тих справ про голод 1946-1947 років, які є у розпорядженні архіву СБУ
Голод, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ пояснив, як оцінюється кількість жертв трагедії 1946-47 років
22 сiчня, 08:01
Серед загиблих – шахтарі, діти та жінки, які торгували поблизу копальні
Понад 200 людей загинули внаслідок обвалу колтанової шахти у Конго
31 сiчня, 00:27
Рим заявляє про конституційні перешкоди, які заважають Італії доєднатись до Ради миру
Італія назвала умову, за якої приєднається до Ради миру Дональда Трампа
12 лютого, 10:06
Президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні
Україна найближчими днями отримає опалювальне обладнання від Італії
18 сiчня, 19:35
Два роки тому палестинець Башар Мурад був головним фаворитом відбору Ісландії, але сенсаційно поступився у суперфіналі конкурсу
Італія вимагає допустити Палестину на Євробачення
30 сiчня, 15:22
На Київському водосховищі авто з людьми провалилося під кригу
Авто з людьми пішло під лід на Київському водосховищі
5 лютого, 16:29
Каха Каладзе теж «зупиняв» війни
Одіозний Каладзе розповів, як у 2008 році допомагав зупиняти війну в Грузії
Сьогодні, 13:08

Соціум

Рекрутери «Вагнера» вербують європейців для терактів у Європі – FT
Рекрутери «Вагнера» вербують європейців для терактів у Європі – FT
Лавина в Альпах забрала життя трьох французьких туристів
Лавина в Альпах забрала життя трьох французьких туристів
Убивство українки Катерини Товмаш у США: нові подробиці
Убивство українки Катерини Товмаш у США: нові подробиці
Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: деталі
Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: деталі
У КНДР з'явилася вулиця на честь військових, ліквідованих на війні проти України
У КНДР з'явилася вулиця на честь військових, ліквідованих на війні проти України
Оприлюднено імена понад 300 знаменитостей із файлів Епштейна: список
Оприлюднено імена понад 300 знаменитостей із файлів Епштейна: список

Новини

Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua