Лавина в Альпах забрала життя трьох французьких туристів

У долині Валь-Вені в італійських Альпах внаслідок сходження лавини загинули троє французьких лижників. Інцидент стався у неділю, ще одна людина вважається зниклою безвісти після іншого випадку сходження снігу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійське видання ANSA.

За даними італійських рятувальних служб, смертельний інцидент трапився неподалік Курмайора – популярного гірськолижного регіону на півночі країни. Лавина накрила трьох туристів, які каталися у зоні поза підготовленими трасами. Очевидці одразу викликали рятувальників, після чого розпочалася пошукова операція.

Завдяки спеціальному сигнальному обладнанню, яке мали засипані лижники, пошукові групи змогли швидко визначити їхнє місцеперебування під приблизно півтораметровим шаром снігу. Першого постраждалого витягнули живим, однак він помер невдовзі після порятунку. Інший турист помер майже одразу після госпіталізації, третій – у понеділок вранці, попри зусилля медиків.

Загиблими виявилися громадяни Франції віком 29, 31 і 35 років. Усі вони були родом із Шамоні – одного з найвідоміших центрів альпінізму та зимових видів спорту в Європі.

Того ж дня інша лавина зійшла у долині Валькіавенна поблизу кордону зі Швейцарією. Під сніг потрапила група з чотирьох людей, які пересувалися на снігомобілях. Трьох постраждалих вдалося швидко звільнити, однак пошуки четвертої особи тривають. До операції залучені гірські рятувальники та авіація.

Рятувальні служби попереджають, що останніми днями у високогір’ї фіксується підвищена лавинна небезпека через погодні умови та значну кількість свіжого снігу. Туристів закликають утримуватися від катання поза трасами та ретельно перевіряти рівень ризику перед виходом у гори.

Італійські Альпи регулярно стикаються з лавинною небезпекою у періоди різкої зміни температур та інтенсивних опадів. Раніше рятувальні служби неодноразово наголошували, що найбільше інцидентів трапляється саме під час фрірайду – катання поза підготовленими трасами, де складніше оцінити стабільність снігового покриву.

