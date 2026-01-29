Швейцарія підвищить податки для посилення обороноздатності

За словами урядовців, для істотного поліпшення ситуації з безпекою країні потрібно близько $40 млрд

Швейцарський уряд планує до 2032 року збільшити щорічні витрати на оборону до 1% ВВП

Швейцарія планує тимчасово підвищити податок на додану вартість, щоб збільшити витрати на армію. Уряд пропонує підвищити податок на 0,8 процентного пункту протягом 10 років, починаючи з 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що для істотного поліпшення ситуації з безпекою потрібно близько 31 млрд франків ($40 млрд). «Через скорочення бюджету в останні десятиліття армія не має достатнього оснащення, щоб адекватно протистояти найімовірнішим загрозам», – йдеться в заяві уряду.

На засіданні 28 січня 2026 року Федеральна рада доручила Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) підготувати до кінця березня проєкт консультаційного документа з цього питання. У 2027 році план буде винесений на національне голосування.

З огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та відхід США з Європи, планується збільшити щорічні витрати на оборону до 1% ВВП до 2032 року. Однак, згідно із заявою, цього збільшення недостатньо для необхідного поліпшення можливостей, тому потрібне додаткове підвищення податків.

«Оборонне обладнання значно подорожчало, частково через інфляцію та різке зростання попиту. Крім того, потрібні високі авансові платежі», – сказав міністр оборони Мартін Пфістер.

За словами заступника генерального секретаря Міністерства оборони Марка Зігенталера, іншими моделями, які розглядалися для фінансування військових витрат, були податок на фінансові операції, податок на багатство, податок на прибуток підприємств та підвищення відрахувань із заробітної плати.

Наразі стандартна ставка ПДВ у Швейцарії становить 8,1%, що є однією з найнижчих в Європі.

До слова, у Давосі президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із президентом Швейцарії Гі Пармеленом. Глава держави привітав Гі Пармелена з обранням на посаду та подякував Швейцарії за незмінну підтримку України від початку повномасштабної російської агресії.

Політики обговорили дипломатичну роботу, спрямовану на досягнення достойного миру, та важливість посилення санкцій проти Росії. Україна цінує санкційну політику Швейцарії і розраховує на важливі рішення й надалі.