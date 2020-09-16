Нафта різко подорожчала на тлі падіння запасів у США



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За минулий тиждень запаси в США знизилися на 9,52 млн барелів – уп'ятеро більше, ніж очікували аналітики

Ціна на нафту Brent зросла до $42 за барель

Світові ціни на нафту підскочили в середу, 16 вересня, на фоні статистики про запаси в США.

Так, вартість листопадового ф'ючерса на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 3,6%, до $42 за барель. Це максимум з 8 вересня.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі зросли на 4,1% до $39,85 за барель.

За даними Американського інституту нафти, за минулий тиждень запаси в США знизилися на 9,52 млн барелів – уп'ятеро більше, ніж очікували аналітики.

Нагадаємо, Росія в паніці: аналітики озвучили несприятливий прогноз для нафтових країн.

Раніше повідомлялося, що ціна на нафту Brent падає нижче $40 за барель вже протягом останнього тижня.

Нагадаємо, 8 вересня ціни на нафту продовжували знижуватися після закінчення літнього сезону в США.

До слова, нафта дешевшала через інформацію про зниження цін Саудівською Аравією.

31 серпня ціни на нафту зросли до максимуму за останні п'ять місяців.