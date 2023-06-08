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Румунія виганяє понад 50 співробітників російського посольства

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Румунія виганяє понад 50 співробітників російського посольства
Росія має скоротити кількість посад у Румунії на 51 позицію
фото з відкритих джерел

Російського посла в Бухаресті поінформовано про рішення румунської влади скоротити дипломатичний та адміністративно-технічний персонал РФ у Румунії

Понад 50 російських дипломатів мають покинути Бухарест протягом 30 днів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Румунії.

У відомстві зазначають, що російського посла в Бухаресті поінформували про рішення румунської влади скоротити дипломатичний та адміністративно-технічний персонал РФ у Румунії. Бухарест обмежив чисельність російського персоналу рівнем, близьким до рівня дипломатичного та адміністративно-технічного представництва Румунії в Москві.

У МЗС заявили, що Росія має скоротити кількість посад у Румунії на 51 позицію – тобто на 21 дипломатичну посаду і 30 посад адміністративно-технічного персоналу. «Вибір посад, що скорочуються, та осіб, які повинні будуть покинути Румунію, буде зроблено РФ з урахуванням обмежень кожної категорії (дипломати та адміністративно-технічний персонал)», - ідеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що загальна кількість дипломатичних та адміністративно-технічних посад РФ у Румунії скорочується на 61%, а фактична чисельність персоналу - на 55,5%.

У Бухаресті зазначили, що в такий спосіб чисельність російських дипломатів і співробітників буде доведено до рівня, близького до чисельності дипломатичного і техніко-адміністративного представництва Румунії в Росії.

Нагадаємо, уряд Фінляндії ухвалив рішення вислати з країни дев'ятьох співробітників посольства Росії, які займалися розвідувальною діяльністю. 

Теги: дипломатія посольство Румунія росія

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