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Генерал-невдаха керує так званою «СВО» на Бєлгородщині

Дар‘я Кустанович
glavcom.ua
Генерал-невдаха керує так званою «СВО» на Бєлгородщині
Генерал Лапін – експерт з питань «перегрупувань»
Фото з відкритих джерел

Пропагандистські Telegram-канали традиційно жаліються через командування РФ

Операцією з «видавлювання диверсантів» керує генерал-полковник Олександр Лапін, який «здав» Харківську область. Про це пишуть пропагандистські Telegram-канали.

Генерал Лапін відомий тим, що під його командуванням ЗС РФ залишили 10 міст на Харківщині, зазнавши поразки, зокрема, під Ізюмом, Лиманом і Балаклією.

Кремлеботів нічого не дивує
Кремлеботів нічого не дивує
Фото з відкритих джерел

Також він командував «відомою» переправою через Сіверський Донець, унаслідок якої було втрачено до 400 окупантів і до 100 одиниць ворожої техніки. 

До цього кремлеботи критикували його за нагородження свого сина-танкіста, який керував невдалим наступом на Суми та Чернігів, звідки армія окупантів теж «стратегічно перегрупувалась».

Нагадаємо, що у вівторок, 23 травня, вранці губернатор Бєлгородської області В'ячеслав оголосив, що у прикордонному Грайворонському районі, куди напередодні зайшов загін «Російського добровольчого корпусу», триває так звана зачистка. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Теги: Міноборони РФ окупанти росія полковник армія Telegram

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