«Нафтогаз» продавав газ промисловим клієнтам за демпінговими цінами, спричинивши багатомільярдні збитки – експерти

У лютому до імпорту газу з Європи долучився і «Нафтогаз», незважаючи на заяви попереднього керівництва, що зима буде пройдена виключно за рахунок внутрішніх резервів

Замість накопичення – розпродаж: через ризиковану стратегію «Нафтогазу» бюджет втратив мільярди

Газова ситуація в Україні продовжує загострюватися, а дії «Нафтогазу» викликають усе більше запитань серед експертів і ринку. Про це йдеться у матеріалі журналістки, дослідниці енергетичної політики Світлани Долінчук.

Авторка зазначає, що сигнал про можливі проблеми із запасами газу з’явився ще наприкінці грудня, коли «Укртрансгаз – Оператор ПСГ», дочірня компанія «Нафтогазу», несподівано вийшла на Українську енергетичну біржу для закупівлі імпортного газу.

Особливою умовою угод була його поставка з Європи, що підтверджує прагнення компанії обмежити відбір дефіцитного ресурсу з підземних сховищ. 11 лютого «Укртрансгаз» оголосив новий тендер на закупівлю газу, плануючи витратити на це до 4 млрд грн.

Пропозиція компанії на біржі стартувала з майже 35 тис. грн за 1000 куб. м, що суттєво дорожче за літню вартість газу. У лютому до імпорту газу з Європи долучився і «Нафтогаз», незважаючи на заяви попереднього керівництва, що зима буде пройдена виключно за рахунок внутрішніх резервів.

«Теоретично Україна може гарантовано імпортувати 50 млн куб. м газу щодоби, але ми маємо розуміти, що це буде коштувати дуже дорого. Ціни в ЄС зараз на піку й досягли 600 євро за 1000 куб. м. Тоді як влітку минулого року «Нафтогаз» міг заздалегідь підготуватися до складної зими, імпортуючи газ по 300–350 євро, але чомусь цього не робив, хоча й мав для цього достатньо коштів на своїх рахунках», – зазначає Сергій Макогон, колишній очільник «Оператора ГТС України».

Експерт також звернув увагу на дії «Нафтогазу» восени, коли компанія продала близько 200 млн куб. м газу промисловим споживачам за ціною близько 15 тис. грн за 1000 куб. м. Тепер вона змушена імпортувати газ за ціною не менше 27 тис. – 28 тис. грн.

За оцінками Макогона, ця операція могла завдати «Нафтогазу» збитків у розмірі 2,4 млрд грн. Джерела серед трейдерів вважають, що такі дії були частиною стратегії витіснення конкурентів із ринку.

За даними джерел, замість накопичення стратегічних запасів «Нафтогаз» витрачав ресурс на розширення комерційного сегмента. Зокрема, у грудні компанія пропонувала газ по 15 800 грн за 1000 куб. м із підземних сховищ, що було на 1000 грн дешевше за ринкову біржову ціну. Водночас «Укртрансгаз» закуповував імпортний ресурс значно дорожче.

«Нафтогаз» вдається до стратегії агресивного демпінгу, яка йому допомагає залучити у лави клієнтів потужних індустріальних виробників», – вважає Володимир Шведкий, СЕО Energy Trade Group.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна додатково потребує не менше 1 млрд куб. м до кінця цього року, а Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з ціноутворення в енергетиці ініціювала аудит «Нафтогазу» через дефіцит газу.