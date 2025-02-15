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Чому «Нафтогаз» продавав газ дешевше імпорту? Експерти критикують ризиковану політику державного монополіста

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Чому «Нафтогаз» продавав газ дешевше імпорту? Експерти критикують ризиковану політику державного монополіста
Кучеренко піддав сумніву саму систему газового ринку в Україні
фото: depositphotos.com

Під загрозою енергобезпека: «Нафтогаз» розпродав газ за заниженими цінами, імпортуючи дорогий ресурс

Газова криза в Україні поглиблюється на тлі стрімкого зростання цін в Європі та непрозорої політики «Нафтогазу». За словами експертів, державний монополіст замість стратегічного накопичення ресурсів зайнявся комерційними продажами, що у підсумку призвело до проблем із запасами газу. 

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначив, що влітку можна було газ купити десь за 300 доларів на європейському ринку, а зараз ціна зросла до 600, тобто майже на 100%.

За його словами, «Нафтогаз», хоча і забезпечує населення та підприємства Теплокомуненерго газом у рамках спеціального режиму ціноутворення, все ж минулого року почав активніше виходити на комерційний ринок.

«Але чомусь «Нафтогаз» активно минулого року пішов на комерційний ринок, почав продавати природний газ підприємствам, приватним підприємствам, тобто пішов у комерцію, причому часто продавав цей газ за ціною, яка була нижчою, ніж імпортний ресурс», – заявив Кущ.

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко піддав сумніву саму систему газового ринку в Україні.

«Чорний ящик, в якому всі намагаються розібратися. Що таке ринок? У нас точно немає ринку газу», – наголосив Кучеренко.

За його словами, «Нафтогаз», попри свої комерційні операції, зараз вимагає значного фінансування з держбюджету.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія Верховної Ради з ціноутворення в енергетиці звернулась до Державної аудиторської служби України з проханням провести перевірку компанії «Нафтогаз» через недостатні запаси газу у сховищах.

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Теги: імпорт Нафтогаз України газ населення фінансування ринок

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