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«Нафтогаз» продавав газ нижче ринкових цін, тепер змушений імпортувати дорожче – економіст

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Нафтогаз» продавав газ нижче ринкових цін, тепер змушений імпортувати дорожче – економіст
Експерт наголошує, що замість закачування газу влітку 2024 року за ціною 300 доларів, «Нафтогаз» купує його взимку 2025-го вже по 550
фото: naftogaz.com

Експерт критикує «Нафтогаз» за демпінг на ринку та відсутність підготовки до зими

Маніпуляції «Нафтогазу» із продажем газу комерційним компаніям влітку і відсутність стратегічного планування призвели до серйозного дефіциту ресурсу взимку і проблем для всієї країни. Про це заявив економічний експерт Олексій Кущ. 

«Ми спостерігаємо сезонне подорожчання природного газу на європейських хабах із 300 до 600 доларів за тисячу кубометрів. І це зростання, як завжди, збіглося з необхідністю закупівлі Україною імпортного ресурсу – мінімум мільярд кубів. Наступного року ця цифра зросте до 2-3 млрд», – зазначив він.

Експерт наголошує, що замість закачування газу влітку 2024 року за ціною 300 доларів, «Нафтогаз» купує його взимку 2025-го вже по 550, втрачаючи сотні мільйонів доларів.

«За що менеджери НАК-а отримують свою зарплату? Модель «закачуй влітку – використовуй узимку» могла б зекономити Україні мільярди», – додав Кущ.

Окрім цього, за словами експерта, у 2024 році «Нафтогаз» активно заходив у комерційний сегмент, продаючи до 200 млн кубів газу на місяць, що становило 30-50% ринку.

«При цьому НАК реалізовував ресурс за цінами нижче ринкових. Наприклад, у жовтні імпортував 0,3 млрд кубометрів за понад 20 тис. грн за тисячу кубів, використовуючи кредит ЄБРР, а продавав на внутрішньому ринку не дорожче 15 тис. грн», – розповів Кущ.

У грудні ситуація повторилася: продаж 200 млн кубів за ціною не більш ніж 16 тис. грн, що спричинило обвал ринку.

Водночас дочірня компанія «Нафтогазу» – «Укртрансгаз» – змушена була купувати імпортний газ по 25 тис. грн за тисячу кубів.

«Такі інтервенції можливі, коли у країні профіцит ресурсу. Але в нас дефіцит, частину газу ми імпортуємо. Крім того, резерви у сховищах мають бути заповнені, а зараз там менше 7 млрд кубометрів, з яких 4-5 млрд – це буферний газ, який не можна використовувати», – пояснив експерт.

Кущ наголосив, що такі дії держкомпанії особливо небезпечні на тлі припинення транзиту російського газу з січня 2025 року.

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Теги: Укртрансгаз Нафтогаз України газ Україна

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