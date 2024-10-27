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Експерт: Інтерес бізнесу до зеленої енергетики пожвавиться після імплементації європейських екологічних стимулів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Експерт: Інтерес бізнесу до зеленої енергетики пожвавиться після імплементації європейських екологічних стимулів
«У нас з 26-го року буде CВАМ в платній фазі», – експертка
ілюстративне фото: Depositphotos

Експертка зазначила, що в ЄС працює механізм гарантій походження, тому що там є вуглецеве ціноутворення

Бізнес оперативно переорієнтується на використання зеленої електроенергії у власному виробництві, якщо держава пов'яже це з можливістю скоротити платежі по екоподатку. Про це заявила адвокаційна менеджерка євроінтеграційних реформ, аспірантка з кліматичної економіки Ольга Євстігнєєва, додаючи, що особливу вигоду від купівлі зеленої електроенергії отримають експортери різних товарів в ЄС.

«Мова йде про те, що якщо ви модернізуєтеся, і ви вже станете менш вуглецевоємними, і просто не будете платити, точніше, ви будете платити з тої бази, яка у вас буде», – сказала Євстігнєєва.

За її словами, для металургії, для тих видів промисловості, де електроенергія є в значній частині собівартості продукції, це вже буде дуже-дуже вигідно.

«Тим паче, що в нас з 26-го року буде CВАМ в платній фазі», – додала вона.

Експертка зазначила, що в ЄС працює механізм гарантій походження, тому що там є вуглецеве ціноутворення.

«Тобто це не на волонтерській основі, це є обов'язковим для них. Це як частина, наприклад, фінансової, нефінансової, бухгалтерської звітності, для того, щоб платити менше податку», – розповіла Євстігнєєва.

Раніше повідомлялося, що ДП «Гарантований покупець» прогнозує низький попит на купівлю гарантій походження на електроенергію з відновлюваних джерел через відсутність економічних стимулів для бізнесу і тому пропонує впровадити податкові стимулювання для вирішення цієї проблеми.

На думку директора держпідприємства, варто опрацювати питання внесення змін в законодавство для того, щоб обсяг нарахованих зобов’язань за екоподатком можна було зменшувати для підприємств, які купують зелену електроенергію і підтверджують її гарантіями походження.

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Теги: податки електроенергія держава Європейський союз

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