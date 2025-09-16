Нардеп назвав топ-10 найбільших зростань і скорочень видатків у держбюджеті-2026
Проєкт держбюджету вже передано на розгляд Верховної Ради
Нардеп Ярослав Железняк проаналізував проєкт бюджету на 2026 рік та назвав, які відомства отримають найбільше грошей, а які – найменше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.
Топ-10 найбільших збільшень:
- Національна академія медичних наук України (+332.0%).
- Міністерство енергетики України (+194.6%).
- Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (+120.2%).
- Міністерство у справах ветеранів України (+51.5%).
- Офіс Військового омбудсмана (+48.9%).
- Міністерство фінансів України (+48.6%).
- Міністерство культури та інформаційної політики України (+41.9%).
- Міністерство освіти і науки України (+30.4%).
- Державне бюро розслідувань (+23.1%).
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) (+22.1%).
Топ-10 найбільших зменшень:
- Фонд державного майна України (-63.1%).
- АРМА (-35.0%).
- Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (-21.9%).
- Державне космічне агентство України (-11.7%).
- Адміністрація Держспецзв’язку (-10.2%).
- Рахункова палата (-1.6%).
- Міністерство оборони України (-1.3%).
- РНБО (-0.3%).
- МВС (-0.1%).
- Служба зовнішньої розвідки України (-0.0%).
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона.
За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.
До слова, понад 1,5 млрд грн закладено в проєкті державного бюджету на 2026 рік.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів розраховує наступного року отримати гроші від нових податків з громадян. Ці норми містяться в проєкті державного бюджету на 2026 рік.
