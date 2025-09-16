Нардеп назвав топ-10 найбільших зростань і скорочень видатків у держбюджеті-2026

Проєкт держбюджету вже передано на розгляд Верховної Ради

Нардеп Ярослав Железняк проаналізував проєкт бюджету на 2026 рік та назвав, які відомства отримають найбільше грошей, а які – найменше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

Топ-10 найбільших збільшень:

Національна академія медичних наук України (+332.0%).

Міністерство енергетики України (+194.6%).

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (+120.2%).

Міністерство у справах ветеранів України (+51.5%).

Офіс Військового омбудсмана (+48.9%).

Міністерство фінансів України (+48.6%).

Міністерство культури та інформаційної політики України (+41.9%).

Міністерство освіти і науки України (+30.4%).

Державне бюро розслідувань (+23.1%).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) (+22.1%).

Топ-10 найбільших зменшень:

Фонд державного майна України (-63.1%).

АРМА (-35.0%).

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (-21.9%).

Державне космічне агентство України (-11.7%).

Адміністрація Держспецзв’язку (-10.2%).

Рахункова палата (-1.6%).

Міністерство оборони України (-1.3%).

РНБО (-0.3%).

МВС (-0.1%).

Служба зовнішньої розвідки України (-0.0%).

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона.

За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

До слова, понад 1,5 млрд грн закладено в проєкті державного бюджету на 2026 рік.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розраховує наступного року отримати гроші від нових податків з громадян. Ці норми містяться в проєкті державного бюджету на 2026 рік.