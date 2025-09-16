Головна Гроші Економіка
Нардеп назвав топ-10 найбільших зростань і скорочень видатків у держбюджеті-2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нардеп назвав топ-10 найбільших зростань і скорочень видатків у держбюджеті-2026
Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік
Проєкт держбюджету вже передано на розгляд Верховної Ради

Нардеп Ярослав Железняк проаналізував проєкт бюджету на 2026 рік та назвав, які відомства отримають найбільше грошей, а які – найменше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

Топ-10 найбільших збільшень:

  • Національна академія медичних наук України (+332.0%).
  • Міністерство енергетики України (+194.6%).
  • Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (+120.2%).
  • Міністерство у справах ветеранів України (+51.5%).
  • Офіс Військового омбудсмана (+48.9%).
  • Міністерство фінансів України (+48.6%).
  • Міністерство культури та інформаційної політики України (+41.9%).
  • Міністерство освіти і науки України (+30.4%).
  • Державне бюро розслідувань (+23.1%).
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) (+22.1%).

Топ-10 найбільших зменшень:

  • Фонд державного майна України (-63.1%).
  • АРМА (-35.0%).
  • Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (-21.9%).
  • Державне космічне агентство України (-11.7%).
  • Адміністрація Держспецзв’язку (-10.2%).
  • Рахункова палата (-1.6%).
  • Міністерство оборони України (-1.3%).
  • РНБО (-0.3%).
  • МВС (-0.1%).
  • Служба зовнішньої розвідки України (-0.0%).

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона.

За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

До слова, понад 1,5 млрд грн закладено в проєкті державного бюджету на 2026 рік.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розраховує наступного року отримати гроші від нових податків з громадян. Ці норми містяться в проєкті державного бюджету на 2026 рік.

