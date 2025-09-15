Гетманцев спрогнозував, яким буде дефіцит держбюджету у 2026 році

У 2025 році Україна має отримати $54 млрд міжнародної допомоги

Уотримає суттєву підтримку від партнерів, проте її наразі недостатньо. На 2026 рік очікується дефіцит бюджету на рівні $10 млрд. Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю «РБК-Україна», передає «Главком».

За словами Гетманцева, у 2025 році Україна має отримати $54 млрд міжнародної допомоги. Ця сума перевищує поточні потреби, тож частина коштів буде використана наступного року.

«Приблизно 39 млрд доларів зовнішньої допомоги буде на цей рік, решта з 54 млрд залишаться на наступний», – наголосив нардеп.

Однак Гетманцев пояснив, що у 2026 році потреби бюджету будуть вищими. «Кабмін оцінює потребу на 2026 рік у 45 млрд. Із них, за оцінками Мінфіну, з урахуванням перехідних залишків буде закрито 35 млрд. Інакше кажучи, поки що $10 млрд не вистачає на наступний рік», – сказав він.

Раніше Міністерство фінансів передбачало, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати $45 млрд. На сьогодні в уряду є зобов’язання від зовнішніх партнерів щодо покриття лише $35 млрд.

Зауважимо, 15 вересня уряд має останній день, щоб внести в Раду проєкт бюджету на 2026 рік.