«Слуги» вирішили вигнати з фракції нардепа, який примкнув до Разумкова

Депутат заявляв, що розчарований у партії «Слуга народу»

«Слуги народу» починають процедуру виключення нардепа Артема Дмитрука зі складу фракції. Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук за результатом рішення фракції.

«На засіданні фракції «Слуга народу» прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу», – написала Палійчук у Telegram.

Також ухвалено рішення ініціювати виключення зі складу відповідних комітетів Ради народних депутатів, які були обрані від «Слуги народу» й виключені з фракції:

Артема Дмитрука – із комітету з питань правоохоронної діяльності;

Людмили Буймістер – із комітету з питань економічного розвитку.

Зазначимо, сьогодні народна депутатка Олена Шуляк стало новою головою партії «Слуга народу»

Минулого тижня вже ексочільник «Слуги народу Олександр Корнієнко назвав нардепа, якому загрожує виключення зі «Слуги народу». За його словами, з'їзд «слуг» обговорить подальше перебування Артема Дмитрука в лавах партії.

«Та риторика, яку проводить пан Артем, точно не «слуг народу», а тих партій, які названі іменами тих, хто у санкціях», – сказав він.

Зважаючи на все, Корнієнко мав на увазі інтерв'ю Дмитрука, яке вийшло кілька тижнів тому на YouTube-каналі проросійського відеоблогера Анатолія Шарія. У ньому нардеп повідомив, що розчарований у партії «Слуга народу».

«Якщо фракція поставить питання про виключення, ми в автоматичному режимі виключаємо з партії», – сказав Корнієнко.

Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині. На днях стало відомо, що Дмитрук приєднається до нового об'єднання експікера Ради Дмитра Разукова «Розумна політика».

Раніше Дмитрук заявляв, що закон про олігархів потрібен провладній партії насамперед для піару та утримання свого рейтингу.

Також нещодавно «слуга» Дмитрук приїхав у Раду на «копійці».

До слова, «слуга» Дмитрук назвав Ройтбурда «педофілом» і «наркоманом» (відео).

Ще Дмитрук – один з трьох «слуг», хто голосував проти нинішнього спікера Ради Стефанчука.