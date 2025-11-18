Німеччина планує провести реформу соцдопомоги для українських біженців. Яких змін чекати

Реформа соцдопомоги для українських біженців передбачатиме не лише зменшення виплат

Уряд Німеччини вже цього тижня затвердить законопроєкт, що передбачає реформу соціальної допомоги українським біженцям. Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт в інтерв’ю DW, пише «Главком».

Реформа передбачатиме зміни у системі виплат для українських біженців. Зокрема, українці, що вперше приїздитимуть до Німеччини не будуть отримувати соціальну допомогу для громадян. Їм платитимуть кошти за законом про виплати шукачам притулку. «Ми домовилися про зміну правового поля. Цю домовленість уже узгоджено між міністерством праці та міністерством внутрішніх справ. Цього тижня її також буде ухвалено на засіданні федерального уряду, і вона діятиме ретроспективно з 1 квітня цього року», – зазначив міністр внутрішніх справ Німеччини.

Александер Добріндт також заявив, що українці будуть зобов’язані шукати роботу та працювати. У випадку, якщо новоприбулі українці не будуть докладати зусиль, аби працевлаштуватися, уряд скорочуватиме їхні виплати.

Крім цього, влада буде проводити перевірку майна, тож ті, хто мають активи, не зможуть отримувати соціальну допомогу. «Якщо активи є, їх необхідно використати, перш ніж надавати допомогу шукачам притулку», – зауважив Александер Добріндт.

Повідомляється, що 12 листопада уряд Німеччини вже досяг попередньої угоди щодо змін у системі соціальної підтримки українців. За цією домовленістю українців, що прибули після 1 квітня 2025 року, парламентарі пропонують вважати прохачами притулку, а не тимчасово захищеними особами.

Щодо виплат, то фінансова підтримка для українців значно зміниться. Наразі українці в Німеччині отримують €563, також влада компенсує витрати на житло та опалення. Однак після остаточного прийняття та впровадження реформи, очікується, що розмір виплат зменшиться до €441 на місяць. З цих коштів €196 призначені для особистих витрат, а €254 на харчування та одяг.

