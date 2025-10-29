Головна Гроші Особисті фінанси
Деякі військовослужбовці отримають додаткові виплати: деталі

Деякі військовослужбовці отримають додаткові виплати: деталі
Розмір надбавки залежатиме від обсягу навчального навантаження та витраченого часу
Інструктори та викладачі у військових вишах зможуть отримувати від 15 тис. до 30 тис. грн надбавки

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №168, якими розширено перелік військовослужбовців, що мають право на додаткову винагороду під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Згідно зі змінами, інструктори та викладачі у військових навчальних закладах тепер зможуть отримувати від 15 тис. до 30 тис. грн щомісячної доплати, залежно від обсягу навчального навантаження та часу, витраченого на підготовку військового персоналу.

Виплати поширюватимуться на фахівців, які працюють у:

  • вищих військових навчальних закладах;
  • військових інститутах;
  • на факультетах і кафедрах військової підготовки;
  • у відділеннях військової підготовки;
  • закладах фахової передвищої військової освіти.

Зазначається, що рішення спрямоване на підвищення престижу викладацької роботи у військових навчальних установах та стимулювання якісної підготовки майбутніх захисників України. Постанова набирає чинності через три дні після офіційного опублікування та застосовуватиметься з 31 серпня 2025 року.

Раніше Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 13627, який забезпечує щомісячні фінансові виплати військовослужбовцям, звільненим з полону, та потребують тривалого стаціонарного лікування.

