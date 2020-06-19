НБУ на 19 червня знизив курс долара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Долар подешевшав лише на одну копійку Фото: pixabay.com

Офіційний курс на 19 червня встановлено на рівні 26,7633 гривень за долар

Нацбанк України на 19 червня 2020 року знизив офіційний курс до 26,76 гривень за долар. Це всього лише на одну копійку нижче, ніж днем раніше.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Натиснути для збільшення

Зокрема, офіційний курс на 19 червня встановлено на рівні 26,7633 гривень за долар.

Гривня до євро подорожчала на одну копійку: з 30,07 грн/€ до 30,06 грн/€.

Курс гривні до російського рубля не змінився – 3,85 грн за 10 руб.



Зазначимо, курс долара на 18 червня становив 26,776 гривень.

При цьому курс долара на 17 червня становив 26,7424 гривень.

При цьому курс долара на 16 червня становив 26,844 гривень.

Нагадаємо, курс долара на 15 червня становив 26,7303 гривень.