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    Економіка та фінанси

    НБУ на 19 червня знизив курс долара

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    <span>Долар подешевшав лише на одну копійку</span> - НБУ на 19 червня знизив курс долара
    Долар подешевшав лише на одну копійку
    Фото: pixabay.com

    Офіційний курс на 19 червня встановлено на рівні 26,7633 гривень за долар

    Нацбанк України на 19 червня 2020 року знизив офіційний курс до 26,76 гривень за долар. Це всього лише на одну копійку нижче, ніж днем раніше.

    Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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    Зокрема, офіційний курс на 19 червня встановлено на рівні 26,7633 гривень за долар.

    Гривня до євро подорожчала на одну копійку: з 30,07 грн/€ до 30,06 грн/€. 

    Курс гривні до російського рубля не змінився – 3,85 грн за 10 руб.

    Зазначимо, курс долара на 18 червня становив 26,776 гривень.

    При цьому курс долара на 17 червня становив 26,7424 гривень.

    При цьому курс долара на 16 червня становив 26,844 гривень.

    Нагадаємо, курс долара на 15 червня становив 26,7303 гривень.

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