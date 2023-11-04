Запропоноване збільшення прайс-кепів не допоможе спростити імпорт електроенергії, – юрист

Експерт наголосив, що ціна на товари, в тому числі на електроенергію, має формуватись у ринковий спосіб

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що в Україні необхідно переглянути розмір прайс-кепів

Запропонований Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) рівень цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.) не допоможе забезпечити вільний імпорт електроенергії для покриття можливих дефіцитів.

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Про це заявив голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець.

Він зауважив, що у 2019 році прайс-кепи були запроваджені як тимчасовий захід – для того, щоб ринок електроенергії розпочав свою роботу. «І от ринок працює вже 4,5 роки, а нема нічого більш постійного, ніж тимчасове», – підкреслив юрист.

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Трохимець додав, що правова природа прайс-кепів – це окрема тема для дослідження, бо, зокрема, такі інструменти, як цінові обмеження, мають застосовуватись Антимонопольним комітетом, а не Регулятором.

Він наголосив, що ціна на товари, в тому числі на електроенергію, має формуватись у ринковий спосіб, тоді як в Україні вартість електроенергії формується Регулятором.

«Насправді таке не значне підвищення та розширення годин прайс-кепів (які запропонувала НКРЕКП – ред.) нічого не змінить і імпорт не буде вільно заходити в Україну для покриття дефіциту. Тобто фактично задача не буде вирішена», – наголосив Трохимець.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що в Україні необхідно переглянути розмір прайс-кепів, щоб вони не перешкоджали імпорту електроенергії з Європи для покриття дефіциту в системі.