Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Запропоноване збільшення прайс-кепів не допоможе спростити імпорт електроенергії, – юрист

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Запропоноване збільшення прайс-кепів не допоможе спростити імпорт електроенергії, – юрист
Експерт наголосив, що ціна на товари, в тому числі на електроенергію, має формуватись у ринковий спосіб
фото з відкритих джерел

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що в Україні необхідно переглянути розмір прайс-кепів

Запропонований Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) рівень цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.) не допоможе забезпечити вільний імпорт електроенергії для покриття можливих дефіцитів.

Про це заявив голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець.

Він зауважив, що у 2019 році прайс-кепи були запроваджені як тимчасовий захід – для того, щоб ринок електроенергії розпочав свою роботу. «І от ринок працює вже 4,5 роки, а нема нічого більш постійного, ніж тимчасове», – підкреслив юрист.

Трохимець додав, що правова природа прайс-кепів – це окрема тема для дослідження, бо, зокрема, такі інструменти, як цінові обмеження, мають застосовуватись Антимонопольним комітетом, а не Регулятором.

Він наголосив, що ціна на товари, в тому числі на електроенергію, має формуватись у ринковий спосіб, тоді як в Україні вартість електроенергії формується Регулятором.

«Насправді таке не значне підвищення та розширення годин прайс-кепів (які запропонувала НКРЕКП – ред.) нічого не змінить і імпорт не буде вільно заходити в Україну для покриття дефіциту. Тобто фактично задача не буде вирішена», – наголосив Трохимець.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що в Україні необхідно переглянути розмір прайс-кепів, щоб вони не перешкоджали імпорту електроенергії з Європи для покриття дефіциту в системі.

Теги: НКРЕКП імпорт ринок Укренерго електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва повідомила, чим допоможе Україні взимку
Литва повідомила, чим допоможе Україні взимку
Вчора, 21:16
Cкорочення термінів повернення валютної виручки може бути пов’язано зі зловживаннями кількох компаній, які возять зерно «по-чорному» – нардеп
Експортери не повинні страждати через «чорних» аграріїв – нардеп про повернення валютної виручки
31 жовтня, 15:45
Кабмін має забезпечити вирішення боргових проблем на енергоринку – інвестори
Кабмін має забезпечити вирішення боргових проблем на енергоринку – інвестори
29 жовтня, 13:51
Через негоду без світла залишалися 306 тисяч споживачів
Через негоду в низці областей споживачі лишилися без світла
28 жовтня, 14:26
Енергетики працюють над відновленням електропостачання
У двох областях масштабні знеструмлення через негоду
28 жовтня, 09:31
Китай не хоче газ від Путіна навіть по дуже хорошій ціні
Сі Цзіньпін знову зруйнував газові мрії Путіна
19 жовтня, 11:22
Відключення можливі винятково в разі масованих ворожих обстрілів
Графіки відключення світла повертаються? Заява Міненерго
16 жовтня, 15:58
Енергетики готуються до атак на енергооб'єкти
Ця зима буде важчою, ніж попередня – очільник ДТЕК
12 жовтня, 10:09
Ізраїль завдає ударів по Газі
Сектору Гази загрожує повний блекаут за кілька днів
9 жовтня, 06:36

Економіка

Необхідно виділити кошти на погашення боргів за електроенергію шахт та водоканалів, – ексміністр
Необхідно виділити кошти на погашення боргів за електроенергію шахт та водоканалів, – ексміністр
Запропоноване збільшення прайс-кепів не допоможе спростити імпорт електроенергії, – юрист
Запропоноване збільшення прайс-кепів не допоможе спростити імпорт електроенергії, – юрист
Уряд змінив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік
Уряд змінив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік
Економіст оцінив наслідки зміни тарифів на залізничні перевезення
Економіст оцінив наслідки зміни тарифів на залізничні перевезення
Гуманітарка – стоп? Чому волонтери б’ють на сполох
Гуманітарка – стоп? Чому волонтери б’ють на сполох
МВФ готує для України новий транш на $900 млн
МВФ готує для України новий транш на $900 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка
30K
«Почнемо допомагати Ізраїлю». Іноземні благодійники погрожують Україні згортанням роботи
9751
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6894
Уряд змінив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік
5763
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві з половиною години
5473
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні

Новини

Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Сьогодні, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 04:40
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту