Німеччина надасть Україні €20 млн: куди спрямують кошти

Німеччина надасть Україні кошти на Starlink

Німеччина передасть Україні ще €20 млн допомоги. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Німеччини.

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«Доступ до Інтернету є порятунком для місцевих жителів і дозволяє решті світу знати, що відбувається в Україні. Starlink може забезпечити зв’язок там, де через зруйновану цивільну інфраструктуру більше немає доступу до Інтернету», – йдеться у повідомленні.

Україна звернулась до Німеччини з проханням профінансувати супутниковий зв'язок Starlink. Анналена Бербок заявила сьогодні, що Німеччина надасть потрібні кошти.

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Третина з 10 тисяч терміналів буде передана Збройним силам України, адже зв’язок у режимі реального часу дозволяє українським воїнам координувати захист та більш ефективно захищатися від атак Росії.

Нагадаємо, 10 січня, із неанонсованим візитом Харків відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Під час візиту до Харкова Бербок заявила, що Україна може і надалі розраховувати на подальше постачання зброї з Німеччини.