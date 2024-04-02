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«Метінвест» об’єднав три свої гірничо-збагачувальні комбінати у Кривому Розі

Дарія Демяник
glavcom.ua
«Метінвест» об’єднав три свої гірничо-збагачувальні комбінати у Кривому Розі
Впровадження нової моделі управління ГЗК, які від початку війни працюють з частковою завантаженістю, сприятиме підвищенню ефективності роботи підприємств
фото з відкритих джерел

Супер-ГЗК: «Метінвест» об’єднує під єдиним керівництвом свої комбінати для підвищення ефективності

У «Метінвесті» впроваджують нову модель роботи криворізьких видобувних підприємств. З квітня 2024 року керувати Центральним, Інгулецьким та Північним Гірничозбагачувальними комбінатами буде єдиний адміністративно-управлінський центр.

Для цього створено гірничовидобувний департамент у структурі Операційної дирекції Групи. Очолив департамент Ігор Тонєв, якого також призначено на посаду єдиного генерального директора трьох ГЗК. Комбінати тепер матимуть єдину адміністративну команду та функціональних керівників. 

Очікується, що впровадження нової моделі управління ГЗК, які від початку війни працюють з частковою завантаженістю, сприятиме підвищенню ефективності роботи підприємств, адже тепер процеси збагачення руди та виготовлення залізорудного концентрату поєднаються в спільний для всіх комбінатів технологічний ланцюжок.

Також створення єдиного центру управління дасть змогу оптимізувати однакові бізнес-процеси підприємств та централізувати деякі сервісні функції. Це, у свою чергу, значно зменшить адміністративні витрати і підвищить економічну стійкість ГЗК.

«В умовах нинішніх викликів, не маючи об’єктивної можливості вивести завантаженість ГЗК на оптимальний рівень, ми шукаємо ефекту від об’єднання їхніх можливостей та бізнес-процесів. Створення єдиного консолідованого ГЗК значно збільшить ефективність цих процесів, а також сприятиме створенню нових синергетичних зв’язків між підприємствами», – зазначив генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков.

Планується, що в єдиному центрі управління кожен напрям роботи матиме одного функціонального директора й один відділ для всіх ГЗК: з виробництва, фінансів, закупівель тощо. Водночас кожен ГЗК збереже свій юридичний статус. Централізація управлінських функцій ГЗК торкнеться лише адміністративного персоналу, і жодним чином не вплине на працівників робітничих професій.

«Головне завдання, яке сьогодні стоїть перед командою гірничо-збагачувального сегмента, – стійке підвищення операційної ефективності. Це дасть нам змогу за умов обмеженої завантаженості виробництва працювати з позитивним фінансовим результатом. Якщо раніше кожний ГЗК працював як окреме підприємство, то тепер ми об’єднуємося в одну велику команду. Це дає нам змогу ефективно перерозподіляти персонал між ГЗК для оперативного закриття дефіцитів та заміщення послуг сторонніх осіб, ділитися найкращими практиками та швидко їх впроваджувати», – сказав Ігор Тонєв.

Очікується, що всі перехідні процеси на підприємствах буде завершено протягом декількох місяців.

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Теги: економіка бізнес Україна виготовлення

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